19 آوریل 2026•بهروزرسانی: 19 آوریل 2026
پکن/خبرگزاری آنادولو
در چین برای نخستینبار رباتهای انساننما در یک مسابقه نیمهماراتن موفق شدند در مسیری 21.1 کیلومتری عملکردی فراتر از بهترین رکورد انسانی ثبت کنند.
در رویداد «نیمهماراتن شهر الکترونیکی پکن و نیمهماراتن رباتهای انساننما»، که در پکن برگزار شد، رباتها و انسانها بهطور همزمان در یک مسیر اما در خطوط جداگانه رقابت کردند.
در این رقابت، یک ربات انساننما توسعهیافته توسط شرکت Honor با زمان 50 دقیقه و 26 ثانیه مقام نخست را کسب کرد و دو ربات دیگر نیز با زمانهای 50 دقیقه و 56 ثانیه و 53 دقیقه و 1 ثانیه در رتبههای بعدی قرار گرفتند؛ در حالی که رکورد جهانی نیمهماراتن انسانی حدود 57 دقیقه و 20 ثانیه است.
در این مسابقه 105 ربات از سوی شرکتهای فناوری، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی شرکت کردند.
گزارشها نشان میدهد که در مقایسه با سال گذشته، توانایی حرکتی، تعادل و هماهنگی رباتها بهطور قابل توجهی بهبود یافته و تعداد خطاها و سقوطها کاهش یافته است.
چین این فناوری را یکی از حوزههای کلیدی آینده میداند که میتواند در حوزههایی مانند امداد و نجات، صنعت و مراقبت از سالمندان کاربرد گسترده داشته باشد.