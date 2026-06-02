تیم ملی فوتبال ترکیه برای حضور در جام جهانی 2026 راهی آمریکا شد

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

تیم ملی فوتبال ترکیه که در جام جهانی 2026 حضور خواهد داشت، برای ادامه برنامه‌های آماده‌سازی خود راهی ایالات متحده آمریکا شد.

ملی‌پوشان ترکیه پس از ترک اردوگاه و مرکز آموزش تیم‌های ملی حسن دوغان در ریوا، با پروازی اختصاصی از فرودگاه استانبول عازم آمریکا شدند.

کاروان تیم ملی کشور ابتدا در فرودگاه شهر فورت لادردیل فرود خواهد آمد و سپس به میامی منتقل می‌شود.

تیم ملی فوتبال ترکیه که در گروه D رقابت‌های جام جهانی 2026 در کنار آمریکا، استرالیا و پاراگوئه قرار دارد، آخرین دیدار تدارکاتی خود را در چارچوب آماده‌سازی برای این مسابقات، روز یکشنبه 7 ژوئن ساعت 01:00 به وقت ترکیه در ورزشگاه اینتر میامی برابر ونزوئلا برگزار خواهد کرد.

شاگردان وینچنزو مونتلا نخستین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی را نیز روز 14 ژوئن در ورزشگاه BC Place شهر ونکوور مقابل استرالیا برگزار خواهند کرد.