Nazenin Alp
18 مه 2026•بهروزرسانی: 18 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
کاروان تیم ملی فوتبال ایران با حضور بازیکنان داخلی و اعضای کادرفنی از فرودگاه مهرآباد تهران راهی آنتالیا شد تا اردوی آمادهسازی خود برای جام جهانی 2026 را برگزار کند.
این اردو با هدف افزایش هماهنگی تاکتیکی، ارتقای آمادگی بدنی و ارزیابی شرایط بازیکنان برگزار میشود و ملیپوشان ایران پس از استقرار در ترکیه، تمرینات خود را در دو نوبت صبح و عصر زیر نظر کادرفنی آغاز خواهند کرد.
بازیکنان شاغل در لیگهای خارجی نیز قرار است به صورت مستقیم در آنتالیا به اردوی تیم ملی ملحق شوند.
تیم ملی فوتبال ایران در سالهای اخیر برگزاری اردوهای برونمرزی را به عنوان بخشی از برنامه آمادهسازی خود دنبال کرده و ترکیه به دلیل امکانات مناسب تمرینی و نزدیکی جغرافیایی، یکی از مقاصد ثابت اردوهای تدارکاتی فوتبال ایران بوده است.
در اردوی قبلی نیز ملیپوشان در ترکیه اردو برگزار کرده بودند، اما برخی بازیکنان از جمله دانیال ایری به دلیل مسائل مربوط به نظام وظیفه در آن حضور نداشتند و اکنون به جمع تیم اضافه شدهاند.