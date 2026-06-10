تیم ملی ترکیه بیشترین مسافت را در گروه D جام جهانی 2026 طی خواهد کرد

Bozhan Memiş
10 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 10 ژوئن 2026
آریزونا /خبرگزاری آنادولو
تیم ملی فوتبال ترکیه که در گروه D جام جهانی 2026 حضور دارد، بیشترین مسافت را در میان تیمهای این گروه برای انجام مسابقات مرحله گروهی طی خواهد کرد.
ملیپوشان ترکیه که اردوی آمادهسازی خود را در آریزونا برپا کردهاند، برای دیدار با استرالیا به ونکوور کانادا، برای بازی برابر پاراگوئه به سانفرانسیسکو و برای مصاف با آمریکا به لسآنجلس سفر خواهند کرد.
بر این اساس، تیم ملی فوتبال ترکیه در مجموع 7 هزار و 200 کیلومتر مسیر را برای سه مسابقه مرحله گروهی طی میکند و در میان 48 تیم حاضر در رقابتها، نهمین تیم از نظر میزان سفر خواهد بود.
در مقابل، پاراگوئه با تنها یک سفر به لسآنجلس و طی کردن 1 هزار و 30 کیلومتر، کمترین مسافت را در گروه D خواهد پیمود.