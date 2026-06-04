کاروان تیم ملی فوتبال ایران که در آنتالیا اردوی آماده‌سازی خود را برای جام جهانی 2026 ادامه می‌دهد، پس از تکمیل روند دریافت ویزای تمامی اعضا، روز 6 ژوئن راهی شهر تیخوانای مکزیک خواهد شد.

تکمیل روند صدور ویزای کاروان تیم ملی فوتبال ایران برای سفر به مکزیک کاروان تیم ملی فوتبال ایران که در آنتالیا اردوی آماده‌سازی خود را برای جام جهانی 2026 ادامه می‌دهد، پس از تکمیل روند دریافت ویزای تمامی اعضا، روز 6 ژوئن راهی شهر تیخوانای مکزیک خواهد شد.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

اعضای کاروان تیم ملی فوتبال ایران که برای حضور در جام جهانی 2026 در آنتالیا اردو زده‌اند، پیش از سفر به مکزیک تمامی مراحل دریافت ویزا را به پایان رساندند.

به گزارش بخش رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران، روند اداری معمول مربوط به سفر این تیم تکمیل شده و ویزای دو نفر آخر از اعضای کاروان نیز مورد تأیید قرار گرفته است. بر این اساس، تمامی اعضای تیم مجوز ورود به مکزیک را دریافت کرده‌اند.

کاروان تیم ملی فوتبال ایران که همچنان به تمرینات خود در آنتالیا ادامه می‌دهد، قرار است روز شنبه 6 ژوئن ساعت 15.20 به وقت ترکیه از فرودگاه آنتالیا راهی شهر تیخوانا در مکزیک شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، انتظار می‌رود کاروان تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه 7 ژوئن ساعت 01.30 بامداد به وقت ترکیه وارد تیخوانا شود.