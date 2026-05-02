تمجید روزنامه‌نگاران خارجی از کیفیت برگزاری تور دوچرخه‌سواری «تور 2026» ترکیه خبرنگاران ورزشی از ایتالیا و هلند با تمایز دانستن مسیرهای مسابقه و سازماندهی حرفه‌ای، تور ریاست‌جمهوری ترکیه را یکی از جذاب‌ترین رویدادهای تقویم دوچرخه‌سواری جهان توصیف کردند.

آنتالیا/ خبرگزاری آنادولو

شصت و یکمین دوره تور دوچرخه‌سواری ریاست‌جمهوری ترکیه (TUR 2026) که از سواحل دریای اژه و مدیترانه آغاز شده و در آنکارا به پایان می‌رسد، تحسین روزنامه‌نگاران بین‌المللی را برانگیخته است.



فدریکو گوئیدو، روزنامه‌نگار ایتالیایی و نیک دوپ، نویسنده ورزشی هلندی در گفتگو با خبرنگار آنادولو، تنوع مسیرها و استقبال گرم شهروندان را از نقاط قوت این دوره برشمردند.

فدریکو گوئیدو با اشاره به اضافه شدن دو مرحله دشوار کوهستانی در مسیر نهایی (Summit Finish) اظهار داشت: «این یک تغییر بسیار هوشمندانه در مسیر کلی مسابقه است که باعث شده رقابت میان رکاب‌زنان رده‌بندی کلی بسیار جذاب‌تر و پیش‌بینی‌ناپذیر شود.»



وی که برای اولین بار به ترکیه سفر کرده، ضمن ابراز شگفتی از مناظر طبیعی و دریای ترکیه، حضور پرشور هواداران در خط پایان را نشانه علاقه وافر مردم ترکیه به این رشته ورزشی دانست.

نیک دوپ، خبرنگار هلندی نیز این تور را یکی از طولانی‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین مسابقات دوچرخه‌سواری جهان خواند و گفت: «تنوع مراحل مسابقه برای رکاب‌زنان متخصص سرعت و کوهستان بسیار بالاست. وجود دو مرحله کوهستانی فرصت بازگشت را به دوچرخه‌سوارانی که ممکن است یک روز بد داشته باشند، می‌دهد و هیجان رقابت را تا روز آخر حفظ می‌کند.»



وی همچنین حضور تیم‌های قدرتمند و استعدادهای جوان در این دوره را از ویژگی‌های برجسته تور 2026 دانست.

