Salih Ulaş Şahan, Halil Silahşör
02 مه 2026•بهروزرسانی: 02 مه 2026
آنتالیا/ خبرگزاری آنادولو
شصت و یکمین دوره تور دوچرخهسواری ریاستجمهوری ترکیه (TUR 2026) که از سواحل دریای اژه و مدیترانه آغاز شده و در آنکارا به پایان میرسد، تحسین روزنامهنگاران بینالمللی را برانگیخته است.
فدریکو گوئیدو، روزنامهنگار ایتالیایی و نیک دوپ، نویسنده ورزشی هلندی در گفتگو با خبرنگار آنادولو، تنوع مسیرها و استقبال گرم شهروندان را از نقاط قوت این دوره برشمردند.
فدریکو گوئیدو با اشاره به اضافه شدن دو مرحله دشوار کوهستانی در مسیر نهایی (Summit Finish) اظهار داشت: «این یک تغییر بسیار هوشمندانه در مسیر کلی مسابقه است که باعث شده رقابت میان رکابزنان ردهبندی کلی بسیار جذابتر و پیشبینیناپذیر شود.»
وی که برای اولین بار به ترکیه سفر کرده، ضمن ابراز شگفتی از مناظر طبیعی و دریای ترکیه، حضور پرشور هواداران در خط پایان را نشانه علاقه وافر مردم ترکیه به این رشته ورزشی دانست.
نیک دوپ، خبرنگار هلندی نیز این تور را یکی از طولانیترین و سازمانیافتهترین مسابقات دوچرخهسواری جهان خواند و گفت: «تنوع مراحل مسابقه برای رکابزنان متخصص سرعت و کوهستان بسیار بالاست. وجود دو مرحله کوهستانی فرصت بازگشت را به دوچرخهسوارانی که ممکن است یک روز بد داشته باشند، میدهد و هیجان رقابت را تا روز آخر حفظ میکند.»
وی همچنین حضور تیمهای قدرتمند و استعدادهای جوان در این دوره را از ویژگیهای برجسته تور 2026 دانست.