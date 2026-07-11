تیم ملی آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی 2026 به مصاف سوئیس خواهد رفت.

تقابل آرژانتین و سوئیس در یک‌چهارم نهایی جام جهانی 2026 تیم ملی آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی 2026 به مصاف سوئیس خواهد رفت.

کانزاس/ خبرگزاری آنادولو

تقابل آرژانتین و سوئیس در یک‌چهارم نهایی جام جهانی 2026 در ورزشگاه «کانزاس سیتی» برگزار شده و ساعت 04:00 (به وقت ترکیه) آغاز می‌شود. قضاوت این مسابقه بر عهده ژائو پدرو پینیرو از فدراسیون فوتبال پرتغال خواهد بود و برونو ژسوس و لوسیانو مایا او را در این امر یاری خواهند کرد.

آرژانتین 2 بازی اخیر خود را 3-2 پیروز شده است



آرژانتین که در گروه J جام جهانی حضور داشت، با پیروزی مقابل الجزایر، اتریش و اردن با کسب 9 امتیاز به عنوان صدرنشین صعود کرد. این نماینده آمریکای جنوبی در مرحله یک‌شانزدهم نهایی به مصاف کیپ ورد رفت و در دیداری که در وقت‌های قانونی با تساوی 1-1 به پایان رسیده بود، موفق شد حریف خود را در وقت‌های اضافه 3-2 شکست دهد.



آرژانتین در مرحله یک‌هشتم نهایی با مصر روبرو شد و در حالی که 2-0 از حریف عقب بود، با گل‌هایی که در نیمه دوم به ثمر رساند، موفق شد با پیروزی 3-2 بلیت حضور در جمع 8 تیم برتر را کسب کند.

نگاه‌ها در آرژانتین به مسی دوخته شده است



لیونل مسی، کاپیتان 38 ساله آرژانتین، مهم‌ترین سلاح تیمش در بازی مقابل سوئیس خواهد بود. این ستاره فوتبال که با 21 گل، بهترین گلزن تاریخ جام جهانی به شمار می‌رود، موفق شده در 9 بازی متوالی در این رقابت‌ها گلزنی کند.



مسی در 5 بازی خود در این تورنمنت، 8 بار دروازه حریفان را باز کرده و در کنار کیلیان امباپه، ستاره فرانسوی، در صدر جدول گلزنان قرار دارد.

سوئیس در مرحله گروهی اشتباه نکرد



تیم ملی سوئیس که در گروه B در کنار کانادا، بوسنی و هرزگوین و قطر حضور داشت، در اولین بازی خود مقابل قطر به تساوی 1-1 دست یافت، اما در ادامه بوسنی را 4-1 و کانادا را 2-1 شکست داد تا با 7 امتیاز به عنوان صدرنشین صعود کند.



سوئیس در مرحله یک‌شانزدهم نهایی با نتیجه 2-0 از سد الجزایر گذشت و در مرحله یک‌هشتم حریف کلمبیا شد. این تیم پس از تساوی بدون گل در وقت‌های قانونی و اضافه، موفق شد در ضربات پنالتی کلمبیا را شکست دهد و پس از 72 سال راهی مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی شود.

مانزامبی نمی‌تواند برای سوئیس به میدان برود



پیش از دیدار با آرژانتین، یوهان مانزامبی، بهترین گلزن تیم ملی سوئیس، با مصدومیت مواجه شده است. مراد یاکین، سرمربی سوئیس اعلام کرد که مانزامبی به دلیل مصدومیت نمی‌تواند در این بازی حضور داشته باشد.



مانزامبی در بازی‌های مقابل بوسنی و کانادا مجموعاً 3 بار موفق به گلزنی شده بود. در غیاب او، امیدهای خط حمله سوئیس به وارگاس و امبولو خواهد بود.

برتری آرژانتین در تقابل‌های رودررو



این دو تیم پیش از این 2 بار در جام جهانی به مصاف هم رفته‌اند. در مسابقات سال 1966 که در انگلیس برگزار شد، دو تیم در یک گروه قرار داشتند. آرژانتین موفق شد با نتیجه 2-0 سوئیس را شکست داده و به مرحله بعد صعود کند، در حالی که سوئیس بدون کسب امتیاز از 3 بازی از دور رقابت‌ها کنار رفت.



این دو تیم همچنین در تورنمنت سال 2014 در برزیل با یکدیگر روبرو شدند. هر دو تیم موفق به صعود از گروه خود شدند و در مرحله یک‌هشتم نهایی به مصاف هم رفتند. در این دیدار که در وقت‌های قانونی 0-0 مساوی شده بود، آرژانتین با گل دقیقه 118 آنخل دی‌ماریا که روی پاس لیونل مسی به ثمر رسید، با نتیجه 1-0 حریف خود را حذف کرد.



از میان بازیکنان حاضر در دیدار سال 2014، لیونل مسی و گرانیت ژاکا در بازی فردا نیز به عنوان کاپیتان‌های دو تیم وارد زمین خواهند شد.

