تیم ملی فوتبال دماغه سبز در اولین حضور خود در جام جهانی، با تساوی 0 بر 0 مقابل عربستان سعودی، راهی مرحله 32 تیم نهایی شد.

تساوی دماغه سبز و عربستان سعودی؛ صعود تاریخی «کوسه‌های آبی» به مرحله حذفی تیم ملی فوتبال دماغه سبز در اولین حضور خود در جام جهانی، با تساوی 0 بر 0 مقابل عربستان سعودی، راهی مرحله 32 تیم نهایی شد.

نیویورک/ خبرگزاری آنادولو



تیم ملی فوتبال دماغه سبز در آخرین بازی خود در گروه H رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2026، مقابل عربستان سعودی به تساوی 0 بر 0 دست یافت و برای نخستین بار در تاریخ خود به مرحله حذفی صعود کرد.

این تیم که به «کوسه‌های آبی» معروف است، با کسب 3 امتیاز از 3 تساوی متوالی، پس از اسپانیا در رده دوم گروه قرار گرفت و راهی مرحله 32 تیم نهایی شد تا در مسابقه بعدی به مصاف آرژانتین، قهرمان دوره گذشته برود. دماغه سبز با این نتایج، بالاتر از تیم‌های مدعی اروگوئه و عربستان قرار گرفت که هر کدام با 2 امتیاز از دور مسابقات حذف شدند.

دماغه سبز با جمعیت کمتر از 525000 نفر، پس از اسلواکی در سال 2010، نخستین تیمی است که در اولین حضور خود در جام جهانی موفق به صعود از گروه می‌شود. همچنین از زمان جام جهانی 1998، این اولین بار است که تیمی با 3 تساوی به مرحله حذفی راه می‌یابد.

در حاشیه این دیدار، حسن التمبکتی، مدافع 27 ساله تیم ملی عربستان در دقیقه 30 مسابقه بدون برخورد با بازیکنی دچار بدحالی شد و روی زمین افتاد که پس از مداخله پزشکی، با برانکارد از زمین خارج و علی لاجامی جایگزین او شد.

