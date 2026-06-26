ترکیه با پیروزی مقابل آمریکا از جام جهانی 2026 خداحافظی کرد

لس‌آنجلس/خبرگزاری آنادولو

تیم ملی فوتبال ترکیه در سومین و آخرین دیدار خود در گروه D جام جهانی 2026، آمریکا را با نتیجه 3 بر 2 شکست داد، اما با وجود این پیروزی، با 3 امتیاز در رده چهارم گروه قرار گرفت و از دور رقابت‌ها حذف شد.

آمریکا در دقیقه 3 توسط تراستی به گل نخست رسید، اما ترکیه با گل‌های آردا گولر در دقیقه 10 و اورکون کوکچو در دقیقه 31 بازی را 2 بر 1 به سود خود کرد.

در دقیقه 49، برهالتر گل تساوی آمریکا را به ثمر رساند تا نتیجه 2 بر 2 شود.

در ادامه، آمریکا چندین موقعیت خطرناک ایجاد کرد که اوغورجان چقیر، دروازه‌بان ترکیه، با واکنش‌های موفق مانع از گلزنی حریف شد.

ترکیه نیز در دقیقه 89 فرصت مناسبی برای گلزنی داشت، اما باریش آلپر ییلماز نتوانست از موقعیت تک‌به‌تک استفاده کند.

سرانجام در هشتمین دقیقه وقت‌های تلف‌شده نیمه دوم، کاآن آیهان روی توپ برگشتی در محوطه جریمه گل سوم ترکیه را به ثمر رساند تا شاگردان این تیم با پیروزی 3 بر 2 زمین را ترک کنند.

با این حال، تیم ملی ترکیه با وجود کسب نخستین پیروزی خود در این رقابت‌ها، با 3 امتیاز در انتهای جدول گروه D قرار گرفت و از صعود به مرحله حذفی بازماند.