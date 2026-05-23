ترابزون‌اسپور برای دهمین بار قهرمان جام حذفی ترکیه شد تیم فوتبال ترابزون‌اسپور با درخشش پل اونوآچو نیجریه‌ای، در دیدار فینال با نتیجه 2 بر 1 قونیه‌اسپور را مغلوب کرد و جام قهرمانی را بالای سر برد.

استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو

تیم فوتبال ترابزون‌اسپور جمعه شب در دیدار فینال جام حذفی ترکیه که در ورزشگاه «کورندون ایرلاینز پارک» آنتالیا برگزار شد، با نتیجه 2 بر 1 از سد قونیه‌اسپور گذشت و برای دهمین بار در تاریخ خود فاتح این رقابت‌ها شد.

شاگردان فاتح تکه که در دو فصل گذشته با شکست مقابل بشیکتاش و سپس گالاتاسرای از کسب جام بازمانده بودند، با این پیروزی توانستند دهمین قهرمانی خود در این رقابت‌ها و اولین قهرمانی از فصل 2019/2020 را به دست آورند.

ترابزون‌اسپور در دقیقه 18 با گلزنی پل اونوآچو از حریف پیش افتاد. اولکساندر زوبکوف اوکراینی پس از یک و دو با واگنر پینا، بازیکن اهل کیپ ورد، پاس عرضی دقیقی را به داخل محوطه جریمه ارسال کرد که مهاجم نیجریه‌ای با یک ضربه تماشایی توپ را به تور دروازه چسباند.

در نیمه دوم، قونیه‌اسپور موفق شد در دقیقه 50 توسط جکسون مولیکا، مهاجم کنگویی خود، گل تساوی را به ثمر برساند. او توپی را که توسط آندره اونانا، دروازه‌بان کامرونی ترابزون‌اسپور برگشت داده شده بود، با پای راست از داخل محوطه جریمه وارد دروازه کرد.

در دقیقه 55، پس از خطای تیم ژابول-فولکارلی، هافبک فرانسوی ترابزون‌اسپور بر روی عادل دمیرباغ در داخل محوطه جریمه، قونیه‌اسپور صاحب یک ضربه پنالتی شد. با این حال، انیس باردی آلبانیایی این ضربه را به تیرک دروازه کوبید و یک فرصت طلایی برای پیش افتادن تیمش در نتیجه را از دست داد.

در نهایت در دقیقه 79، پل اونوآچو بار دیگر ناجی تیم منطقه دریای سیاه شد و گل دوم خود و تیمش را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. این پنالتی به دلیل خطای هند مارکو یفتوویچ صربستانی در داخل محوطه جریمه از سوی داور اعلام شده بود.