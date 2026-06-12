سرمربی تیم ملی فوتبال بوسنی و هرزگوین در آستانه دیدار با کانادا در جام جهانی 2026 تاکید کرد که بازی برابر یکی از میزبانان مسابقات بسیار سخت و سنگین خواهد بود.

باربارز: بازی با کانادای میزبان، مسابقه‌ای فشرده و نفس‌گیر خواهد بود سرمربی تیم ملی فوتبال بوسنی و هرزگوین در آستانه دیدار با کانادا در جام جهانی 2026 تاکید کرد که بازی برابر یکی از میزبانان مسابقات بسیار سخت و سنگین خواهد بود.

تورنتو/ خبرگزاری آنادولو



سرگی باربارز، سرمربی تیم ملی فوتبال بوسنی و هرزگوین در آستانه دیدار فردا مقابل کانادا در چارچوب رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2026 اظهار داشت: «ما در نخستین بازی خود برابر تیم میزبان قرار می‌گیریم. قطعاً مسابقه فشرده و شدیدی خواهد بود.»

باربارز پیش از بازی دو تیم در گروه B، در یک نشست خبری در ورزشگاه تورنتو حضور یافت و با ابراز خرسندی از حضور در این تورنمنت و نمایندگی از کشورش گفت: «مفتخرم که بخشی از این داستان هستم. البته همه ما آماده و پرانگیزه هستیم. تمام کیفیت و ویژگی‌هایی را که داریم و همیشه با ما خواهد بود، در زمین مسابقه به نمایش خواهیم گذاشت.»

این سرمربی 54 ساله در پاسخ به سوالی درباره وضعیت سلامتی ادین ژکو و هریس تاباکوویچ گفت: «برای هریس هنوز کمی زود است و فکر می‌کنم این یک موضوع مشخص باشد. او در بهترین حالت برای بازی دوم آماده خواهد شد. اما ادین ژکو اینجاست و به طور کاملاً عادی تمرین می‌کند.»

وی درباره انتظاراتش از بازی فردا افزود: «بازی در مسابقه نخست مقابل تیم میزبان افتخار بزرگی برای ماست. ما می‌خواهیم خود را به بهترین شکل ممکن به تمام دنیا نشان دهیم؛ به عنوان تیمی که باید به آن احترام گذاشت. قطعاً بازی کمی محکم و خشن خواهد بود، اما این در فوتبال کاملاً طبیعی است.»

باربارز در پاسخ به سوالی درباره روند توسعه و پیشرفت تیم از زمان به دست گرفتن سکان هدایت آن در سال 2024 تاکنون گفت: «این مسیر اصلاً آسان نبود. این موضوع به آنچه می‌خواستم، چگونگی انجام آن و روند کلی کار مربوط می‌شد. می‌خواستم چیزی متفاوت، بهتر، ساده‌تر و صمیمانه‌تر خلق کنم. این فرآیند نشان داد که ما در یک مسیر و برنامه درست و در زمان‌بندی مناسب قرار داریم. امیدوارم که بتوانیم به همین شکل ادامه دهیم.»

