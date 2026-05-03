03 مه 2026•بهروزرسانی: 03 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
در مسابقات دوچرخهسواری «تور دوچرخهسواری ریاستجمهوری ترکیه 2026» (TUR 2026)، استارت مرحله آنکارا داده شد.
این رقابت که امسال شصتویکمین دوره خود را برگزار میکند، در تقویم تورهای اروپایی اتحادیه جهانی دوچرخهسواری (UCI) قرار دارد و تنها مسابقه دوچرخهسواری ترکیه در رده "ProSeries" محسوب میشود.
مرحله هشتم و پایانی این رقابت از پایتخت آغاز شد.
استارت مرحله آنکارا در مقابل مجتمع ریاستجمهوری برگزار شد و چهرههایی از جمله جودت یلماز معاون رئیسجمهور، حمزه ییلماز معاون وزیر جوانان و ورزش، مراد سویلو معاون استاندار آنکارا، مصطفی چلیک مدیرکل ورزش و جوانان استانداری آنکارا و امین مفتاوغلو رئیس فدراسیون دوچرخهسواری ترکیه در آن حضور داشتند.
در مسیری که اطراف آنیتکبیر و مجموعه ریاستجمهوری طراحی شده است، 147 دوچرخهسوار مسافت 108.4 کیلومتری را رکاب خواهند زد.
در این مرحله پایانی، پیراهن فیروزهای (ردهبندی کلی) و پیراهن قرمز (بهترین کوهنورد) بر تن سباستین برِویک، دوچرخهسوار استرالیایی تیم Caja Rural-Seguros RGA است.
پیراهن سبز (ردهبندی سرعت) بر تن دوچرخهسوار ایتالیایی تیم XDS آستانا، داویده بارلینی قرار دارد و پیراهن سفید (زیباییهای ترکیه) را مصطفی تراکچی، دوچرخهسوار ملی از تیم شهرداری کلانشهر قونیه به تن دارد.
جودت یلماز در سخنانی پس از آغاز مرحله آنکارا گفت: این رقابت که میزبان شرکتکنندگانی از کشورهای مختلف است، یک رویداد مهم ورزشی محسوب میشود.
او با اشاره به پخش زنده مسابقات از شبکههای TRT Spor و Eurosport گفت: این رویداد به معرفی کشورها، فرهنگها و زیباییهای ترکیه کمک میکند و از نظر گردشگری و شناساندن آنکارا به جهان نیز اهمیت زیادی دارد.
وی ابراز امیدواری کرد این مسابقه با سلامت، بدون حادثه و در فضایی دوستانه و جوانمردانه برگزار شود.
بر اساس این گزارش، برای نخستین بار پس از سال 1999، فینال این تور دوباره در آنکارا برگزار میشود و پس از 27 سال، این شهر میزبان پایان رقابت خواهد بود.
در آغاز این مرحله همچنین به احمد اویرن، دوچرخهسوار ملی که برای سیزدهمین بار در این تور شرکت کرده است، لوح تقدیر اهدا شد.