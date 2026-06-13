تهیه‌کننده پخش زنده مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال 2026 تاکید کرد که تجربیاتش در ترکیه و مسابقات تحت نظارت یوفا، پایه و اساس حضور او در این سطح از مدیریت رسانه‌ای بوده است.

ارول فیلیز: تجربه همکاری با تیم‌های ترکیه‌ای و یوفا مسیر من را به جام جهانی هموار کرد تهیه‌کننده پخش زنده مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال 2026 تاکید کرد که تجربیاتش در ترکیه و مسابقات تحت نظارت یوفا، پایه و اساس حضور او در این سطح از مدیریت رسانه‌ای بوده است.

لس آنجلس/ خبرگزاری آنادولو

ارول فیلیز، تهیه‌کننده و هماهنگ‌کننده پخش زنده مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال 2026 که به طور مشترک در کشورهای آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می‌شود، در گفتگو با خبرنگار آنادولو اظهار داشت که این ویژه‌برنامه‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند تا سراسر قاره آمریکای شمالی را تحت پوشش قرار دهند.

وی با تشریح مسیر حرکت نمادین «توپ طلایی» جام جهانی گفت: این توپ پس از عبور از ایستگاه‌های خود در مکزیک و تورنتو، اکنون به لس‌آنجلس رسیده است. در ادامه این مسیر، توپ طلایی در چهارم ژوئیه همزمان با سالگرد استقلال آمریکا در فیلادلفیا به نمایش درخواهد آمد و در نهایت به ایستگاه پایانی یعنی فینال مسابقات در نیویورک منتقل خواهد شد.

فیلیز درباره علت انتخاب لس‌آنجلس برای میزبانی یکی از مراسم‌های اصلی افتتاحیه افزود: تنوع فرهنگی چشمگیر و ظرفیت‌های بی‌نظیر و بالای این شهر در حوزه هنر و سرگرمی، دلایل اصلی این انتخاب بوده است.

وی همچنین با اشاره به تقابل تیم‌های ملی آمریکا و ترکیه در گروه «دی» (D) این مسابقات پیش‌بینی کرد: هواداران پرشور ترک از نقاط مختلف ایالات متحده برای حمایت از تیم ملی خود به لس‌آنجلس خواهند آمد و فضای ورزشگاه را یکپارچه به رنگ‌های قرمز و سفید درخواهند آورد.

این تهیه‌کننده بین‌المللی در پایان، تجربه مدیریت و تهیه پخش زنده فینال لیگ اروپا و فینال لیگ قهرمانان اروپا در استانبول را بسیار حیاتی و ارزشمند توصیف کرد و یادآور شد که این تجارب، پشتوانه و آمادگی بزرگی برای برگزاری هرچه بهتر مسابقات یورو 2032 به میزبانی مشترک ترکیه و ایتالیا خواهد بود.

