ادامه هیجان جام جهانی 2026 با برگزاری 5 مسابقه در روز آینده / تقابل ترکیه و استرالیا هیجان مسابقات جام جهانی فوتبال 2026 فردا با برگزاری 5 دیدار در گروه‌های C، D، E و F دنبال می‌شود و تیم ملی فوتبال ترکیه در نخستین گام به مصاف استرالیا خواهد رفت.