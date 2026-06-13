ادامه هیجان جام جهانی 2026 با برگزاری 5 مسابقه در روز آینده / تقابل ترکیه و استرالیا

Fatih Erel, Halil Silahşör
13 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 13 ژوئن 2026
نیویورک/ خبرگزاری آنادولو
رقابتهای جام جهانی فوتبال 2026 به میزبانی مشترک کشورهای ایالات متحده آمریکا، مکزیک و کانادا، فردا با برگزاری 5 مسابقه حساس در گروههای مختلف پیگیری خواهد شد.
در یکی از مهمترین دیدارهای روز آینده، تیم ملی فوتبال ترکیه در اولین مسابقه خود در گروه D، در ورزشگاه «بیسی پلیس ونکوور» (BC Place Vancouver) در کانادا به مصاف تیم ملی استرالیا خواهد رفت.
این دیدار رأس ساعت 07:00 صبح به وقت ترکیه آغاز میشود.
برنامه کامل دیدارهای فردا (یکشنبه 14 ژوئن) به وقت ترکیه به شرح زیر است:
برنامه مسابقات جام جهانی (14 ژوئن)
|گروه
|ساعت (به وقت ترکیه)
|مسابقه
|ورزشگاه
|گروه C
|01:00
|برزیل - مراکش
|نیویورک نیوجرسی
|گروه C
|04:00
|هائیتی - اسکاتلند
|بوستون
|گروه D
|07:00
|استرالیا - ترکیه
|بیسی پلیس ونکوور
|گروه E
|20:00
|آلمان - کوراسائو
|هیوستون
|گروه F
|23:00
|هلند - ژاپن
|دالاس