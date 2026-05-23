آنتالیا/ خبرگزاری آنادولو
اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در مسابقات جام جهانی 2026 که به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار میشود، در شهر آنتالیای ترکیه ادامه دارد.
بر اساس اطلاعیه دپارتمان رسانهای تیم ملی ایران، پس از یک روز استراحت، این تیم امروز تمرینات خود را زیر نظر امیر قلعهنویی، سرمربی تیم، در مجتمع ورزشی «تایتانیک مردان» از سر گرفت.
صبح امروز، محمد محبی وینگر تیم روستوف در لیگ برتر روسیه، سامان قدوس از تیم کلبای امارات و محمد قربانی بازیکن تیم الوحده، به عنوان نخستین بازیکنان لژیونر به اردوی آنتالیا اضافه شدند.
روند ملحق شدن بازیکنان شاغل در لیگهای خارجی به ترکیب تیم تحت هدایت امیر قلعهنویی همچنان ادامه دارد و انتظار میرود مهدی طارمی، بازیکن تیم اینتر، نیز اواخر امشب به اردو بپیوندد.
تیم ملی فوتبال ایران که تا 5 ژوئن به تمرینات آمادهسازی خود برای جام جهانی در این شهر ادامه خواهد داد، در چارچوب این اردو در تاریخ 29 مه در یک دیدار تدارکاتی به مصاف گامبیا میرود و در تاریخ 4 ژوئن نیز با تیم ملی مالی بازی خواهد کرد.
فهرست نهایی و 26 نفره تیم ملی ایران برای حضور در رقابتهای جام جهانی 2026 نیز قرار است در تاریخ 1 ژوئن بهطور رسمی اعلام شود.