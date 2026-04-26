26 آوریل 2026•بهروزرسانی: 26 آوریل 2026
ازمیر/خبرگزاری آنادولو
شصتویکمین دوره «تور دوچرخهسواری ریاستجمهوری ترکیه» با عنوان (TUR 2026) با برگزاری مرحله نخست در مسیر چشمه–سلجوق استان ازمیر آغاز شد.
این رقابت که در تقویم اتحادیه جهانی دوچرخهسواری (UCI) در بخش تورهای اروپایی و در رده ProSeries قرار دارد، با حضور 23 تیم و 158 دوچرخهسوار از مقابل قلعه چشمه استارت خورد.
افتتاح این رقابتها با حضور سلیمان البان در شهر چشمه انجام شد.
همچنین مقاماتی از جمله نمایندگان مجلس ترکیه، مسئولان وزارت جوانان و ورزش و رئیس فدراسیون دوچرخهسواری این کشور در مراسم آغازین حضور داشتند.
در مرحله نخست، ورزشکاران مسیر 148.7 کیلومتری چشمه تا سلچوک را طی خواهند کرد.
این دوره از تور دوچرخهسواری ریاستجمهوری ترکیه تا 3 مه در شهر آنکارا به پایان خواهد رسید.