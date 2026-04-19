آغاز بیست و یکمین نیمه‌ماراتن استانبول با حضور 19 هزار ورزشکار بیست و یکمین دوره نیمه‌ماراتن استانبول «ایش بانک ترکیه» در منطقه تاریخی استانبول با حضور هزاران دونده و آغاز رقابت در دو بخش 10 و 21 کیلومتر آغاز شد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

استارت این رقابت‌ها در مجموعه رویدادهای 10 کیلومتر و 21 کیلومتر در منطقه ینی‌کاپی زده شد و حدود 19 هزار ورزشکار در آن شرکت کردند.

این مسابقه با حضور مقامات ورزشی و شهری از جمله رئیس فدراسیون دوومیدانی ترکیه و مدیران شهرداری استانبول و بانک حامی مسابقه آغاز شد.

دوندگان مسیر خود را از ینی‌کاپی آغاز کرده و در امتداد جاده ساحلی کندی تا مناطق تاریخی مانند کوم‌کاپی، سیرکجی و پل گالاتا ادامه داده و پس از عبور از بخش‌هایی در مسیر برگشت به نقطه آغاز مسابقه بازمی‌گردند.