تیم ملی آرژانتین در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی 2026 با برتری 1-0 مقابل انگلیس در ورزشگاه آتلانتا، جواز حضور در دیدار فینال این رقابت‌ها را کسب کرد.

آرژانتین با پیروزی مقابل انگستان راهی فینال جام جهانی 2026 شد تیم ملی آرژانتین در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی 2026 با برتری 1-0 مقابل انگلیس در ورزشگاه آتلانتا، جواز حضور در دیدار فینال این رقابت‌ها را کسب کرد.

آتلانتا / خبرگزاری آنادولو



تیم ملی آرژانتین در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی 2026 با برتری مقابل انگلیس در ورزشگاه آتلانتا، موفق شد به دیدار فینال این رقابت‌ها راه یابد.

در این دیدار حساس و پرهیجان که در ورزشگاه آتلانتا برگزار شد، شاگردان لیونل اسکالونی با ارائه یک بازی تاکتیکی و هوشمندانه موفق شدند سد دفاعی مستحکم انگلیس را بشکنند.



تک گل این مسابقه که سرنوشت فینالیست دوم را مشخص کرد، در نیمه دوم به ثمر رسید تا آرژانتین پس از پشت سر گذاشتن روندی دشوار در مراحل قبلی، با نتیجه 1-0 پیروز میدان شود.



لیونل اسکالونی، سرمربی آرژانتین در پایان بازی با ستایش از عملکرد بازیکنانش گفت: «ما می‌دانستیم که بازی مقابل انگلیس چقدر دشوار است، اما بازیکنانم با تمام توان تا آخرین لحظه جنگیدند و به هدفمان رسیدیم.»



در سوی دیگر، تیم ملی انگلستان با وجود تلاش‌های فراوان برای جبران گل خورده و خلق موقعیت‌های خطرناک توسط بازیکنانی نظیر هری کین و جود بلینگام، نتوانست راهی به دروازه آرژانتین پیدا کند و از دور رقابت‌ها کنار رفت.



با این نتیجه، آرژانتین باید در دیدار نهایی جام جهانی 2026 که هیجان بالایی خواهد داشت، به مصاف اسپانیا برود.

