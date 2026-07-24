میزبانی مسجد جامع ایاصوفیه از بیش از 30 میلیون بازدیدکننده طی 6 سال

استانبول / مجاهد تورتکن/ خبرگزاری آنادولو

مسجد جامع ایاصوفیه، یکی از مقاصد مهم بازدیدکنندگان داخلی و خارجی در استانبول، در طول 6 سال از زمان بازگشایی برای عبادت و نماز میزبان بیش از 30 میلیون نفر بوده است.

ایاصوفیه که تا زمان فتح استانبول به مدت 916 سال به عنوان کلیسا مورد استفاده قرار می‌گرفت، در سال 1453 توسط بنیاد سلطان محمد فاتح به مسجد تبدیل شد. سپس با تصمیم کابینه مورخ 24 نوامبر 1934 به موزه تبدیل شد و به مدت 86 سال به عنوان موزه فعالیت داشت.

مسجد کبیر ایاصوفیه استانبول در تاریخ 24 جولای 2020 با اقامه نماز جمعه با حضور رجب طیب اردوغان و مقامات ارشد دولت ترکیه دوباره به روی نمازگزاران بازگشایی شد.

عارف جولک، معاون مفتی استانبول، در گفتگو با خبرنگار آنادولو اظهار داشت که تصمیم بازگشایی مسجد جامع ایاصوفیه برای عبادت با شادی زیادی در ترکیه و جهان اسلام روبرو شده است.

جولک با بیان اینکه بازگرداندن ایاصوفیه به هویت اصلی خود، تحولی مورد انتظار بود، گفت: بازگشت آن به هویت اصلی خود، به تعبیری، به قلب‌های سوخته از اشتیاق، به ویژه در میان مسلمانان ترکیه که سال‌ها شعار «زنجیرها شکسته شود، ایاصوفیه باز شود» را سر می‌دادند، آرامش بخشیده است. زیرا این مکان نمادی از فتح بود.

او خاطرنشان کرد که علاقه‌ای که پس از بازگشایی مسجد به آن نشان داده شد، به همان اندازه روز اول پر جنب و جوش است و بازدیدکنندگان محلی و خارجی هم برای عبادت و هم برای دیدن جنبه‌های تاریخی و هنری آن از ایاصوفیه بازدید می‌کنند.

وی همچنین اشاره کرد که مسئولان مسجد دوره‌های فردی در زمینه تلاوت، روخوانی و موسیقی قرآن ارائه می‌دهند و پرسنل راهنمایی که تحت نظر ریاست امور دینی کار می‌کنند، خدمات راهنمایی مذهبی را به ویژه برای بازدیدکنندگان خارجی ارائه می‌دهند.

او با بیان اینکه فضای معنوی ایاصوفیه تأثیر عمیقی بر بازدیدکنندگان از کشورهای مختلف دارد، گفت: افرادی که این مکان را می‌بینند، از فضای معنوی آن بهره‌مند می‌شوند و تحت تأثیر قرار می‌گیرند، به اسلام روی می‌آورند. ما روزانه و هفتگی شاهد تغییر دین هستیم.

- افزایش تعداد بازدیدکنندگان از خاور دور و آسیای مرکزی

عارف جولک تأکید کرد که انتقادات گذشته در مورد بازگشایی ایاصوفیه برای عبادت، مبنی بر اینکه "نیازی به این کار نیست"، با تعداد بالای بازدیدکنندگان تأیید نشده است.

وی اظهار داشت: از زمان بازگشایی، بیش از 30 میلیون نفر از آن بازدید کرده‌اند. همیشه حجم بالایی از بازدیدکنندگان، چه در داخل و چه در ورودی‌ها و خروجی‌ها، وجود دارد.