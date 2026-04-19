19 آوریل 2026•بهروزرسانی: 19 آوریل 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
جودت یلماز، معاون رئیسجمهور ترکیه در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی، درباره «مجمع دیپلماسی آنتالیا» که با مشارکت خبرگزاری آنادولو بهعنوان «شریک ارتباطات جهانی» در مرکز کنگره NEST در منطقه بلک برگزار شد، پیامی منتشر کرد.
یلماز اعلام کرد که ترکیه در دورهای که با تنشهای ژئوپلیتیکی، عدم قطعیتها و جنگها همراه است، به ایفای نقش خود بهعنوان یک مرکز دیپلماسی و ارائه چشماندازی متفاوت برای آینده ادامه میدهد.
وی با اشاره به ویدئویی از حضور خود در این مجمع نوشت: «یک مجمع دیپلماسی آنتالیا دیگر نیز به پایان رسید. ترکیه در دورهای که تنشهای ژئوپلیتیکی، ابهامات و جنگها در جریان است، به تبدیل شدن به یک پایگاه دیپلماسی و ارائه امکان و ادعای آیندهای متفاوت ادامه میدهد. کلید صلح، ترکیه است».