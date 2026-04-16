Nazenin Alp
16 آوریل 2026•بهروزرسانی: 16 آوریل 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در تماسهای تلفنی جداگانه با وانگ یی و توشیمیتسو موتگی همتایان چینی و ژاپنی خود، تحولات اخیر منطقه را بررسی کرد.
عراقچی در گفتوگو با وزیر خارجه چین، با اشاره به برقراری آتشبس با آمریکا، تحولات منطقه را مورد بررسی قرار داده و تاکید کرد که اقدامات و مواضع «تحریکآمیز» واشنگتن در خلیج و تنگه هرمز میتواند پیامدهای خطرناکی داشته و اوضاع را پیچیدهتر کند.
وی همچنین از موضع «مسئولانه» چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل در قبال قطعنامه پیشنهادی تقدیر کرد و آن را در جلوگیری از تشدید تنشها مؤثر دانست.
وانگ یی با تمجید از «مقاومت مردم ایران» در دوران جنگ، اعلام کرد پکن آماده است برای پیشبرد دیپلماسی و پایان دادن به جنگ نقشآفرینی کند.
عراقچی در گفتوگو با وزیر خارجه ژاپن نیز تاکید کرد که ناامنی در تنگه هرمز نتیجه مستقیم جنگ تحمیلشده از سوی آمریکا و اسرائیل علیه ایران است و همه کشورها باید برای جلوگیری از پیچیدهتر شدن اوضاع، رویکردی مسئولانه اتخاذ کنند.
وزیر خارجه ژاپن نیز با ابراز نگرانی از وضعیت موجود، آمادگی کشورش را برای کمک به کاهش تنشها اعلام کرد.