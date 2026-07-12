12 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 12 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
محمد اسحاق دار، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در گفتوگوی تلفنی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران درباره آخرین تحولات منطقه رایزنی کرد.
براساس بیانیه دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، اسحاق دار از طرفین خواست روند کاهش تنش و خویشتنداری را مطابق توافقات انجام شده در یادداشت تفاهم اسلامآباد دنبال کنند.
وی افزود که گفتوگو و دیپلماسی تنها راهکار مناسب برای حل اختلافات و دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه است و بر آمادگی پاکستان برای ایفای نقشی سازنده در حمایت از صلح و ثبات منطقهای تأکید کرد.
پیشتر نیز عاصم افتخار احمد، نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل، با بیان اینکه تنشها به سود هیچکس نیست، خواستار توقف فوری تشدید تنشها و استفاده از راهکارهای دیپلماتیک برای حل اختلافات شده بود.