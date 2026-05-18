18 مه 2026•بهروزرسانی: 18 مه 2026
دوحه / خبرگزاری آنادولو
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر با بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر در مورد تحولات اخیر در منطقه تلفنی گفتوگو کرد.
طبق اعلام وزارت امور خارجه قطر، در این گفتگو همکاری بین دو کشور و راههای توسعه بیشتر آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
طرفین به ویژه روند آتشبس بین ایالات متحده و ایران و تلاشها برای کاهش تنشها را ارزیابی کردند.
در این گفتوگو، آل ثانی بر اهمیت رویکرد مثبت هر دو طرف به تلاشهای میانجیگری مداوم و بر لزوم رسیدگی به ریشههای بحران در منطقه از طریق گفتگو و روشهای مسالمتآمیز تأکید کرد.
وی اظهار داشت که دستیابی به یک توافق پایدار از تشدید مجدد تنش در منطقه جلوگیری و به امنیت و ثبات منطقهای کمک میکند.
گفتوگوی تلفنی وزرای امور خارجه قطر و عربستان درباره تحولات منطقه
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، با فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، در مورد تحولات اخیر منطقه تلفنی گفتوگو کرد.
طبق اعلام وزارت امور خارجه قطر، در این گفتوگو همکاری بین دو کشور و راههای توسعه بیشتر آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
طرفین به ویژه روند آتشبس بین ایالات متحده و ایران و تلاشها برای کاهش تنشها را ارزیابی کردند.
در این گفتوگو، آل ثانی بار دیگر محکومیت حملات پهپادی به عربستان سعودی را تکرار کرد.
وی اظهار داشت که قطر با عربستان سعودی کاملاً همبستگی دارد و از تمام اقدامات با هدف حفاظت از امنیت، حاکمیت و سلامت شهروندان این کشور و ساکنان داخل خاک آن حمایت میکند.