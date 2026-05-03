گفت‌وگوی تلفنی اردوغان با محمد علی زیدی نامزد نخست‌وزیری عراق رئیس‌جمهور ترکیه در تماس تلفنی با محمد علی زیدی، ضمن تبریک به او برای نامزدی نخست‌وزیری، بر گسترش همکاری‌های راهبردی میان ترکیه و عراق در حوزه‌های مختلف تاکید کرد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه با محمد علی زیدی، نامزد نخست‌وزیری عراق به‌صورت تلفنی گفت‌وگو کرد.

بر اساس بیانیه نهاد ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، اردوغان در این گفت‌وگو، نامزدی زیدی برای نخست‌وزیری عراق را تبریک گفت و ابراز اطمینان کرد که وی به‌زودی دولتی فراگیر، متوازن و باثبات در عراق تشکیل خواهد داد.

اردوغان همچنین تاکید کرد که ترکیه همکاری‌های نزدیک خود با عراق را در چارچوبی راهبردی و نهادی به‌طور قابل‌توجهی تقویت کرده و در دوره جدید نیز قصد دارد این همکاری‌ها را بیش از پیش گسترش دهد.

وی افزود: ترکمن‌ها عنصر ویژه‌ای در روابط برادرانه میان ترکیه و عراق به شمار می‌روند.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین تصریح کرد که آنکارا در موضوعات مهمی از جمله پروژه جاده توسعه، مبارزه با تروریسم، صنایع دفاعی، انرژی و حمل‌ونقل مصمم به پیشبرد روابط با عراق است.