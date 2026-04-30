30 آوریل 2026•بهروزرسانی: 30 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
رسانههای اسرائیل گزارش دادند که در گفتوگوی تلفنی میان دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل موضوعات مرتبط با ایران و لبنان مورد بررسی قرار گرفته است.
بر اساس گزارش تلویزیون دولتی اسرائیل «KAN» به نقل از یک منبع اسرائیلی که نامش فاش نشده، این تماس تلفنی در حالی انجام شده که کابینه امنیتی اسرائیل برای بررسی پروندههای لبنان و ایران تشکیل جلسه داده بود.
در این گزارش آمده است که جزئیات بیشتری از محتوای گفتوگو منتشر نشده و دفتر نتانیاهو نیز تاکنون واکنشی رسمی در این خصوص ارائه نکرده است.
در ادامه، گزارش دیگری از همین رسانه به نقل از منبعی دیگر حاکی است که ترامپ از «تداوم محاصره دریایی علیه ایران» حمایت کرده است.