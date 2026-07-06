جوزپه کاوو دراگون، رئیس کمیته نظامی ناتو در گفت‌وگو با خبرنگار آنادولو در بروکسل، ترکیه را متحدی قوی و استراتژیک توصیف کرد.

کمیته نظامی ناتو: ترکیه متحدی قوی و استراتژیک است جوزپه کاوو دراگون، رئیس کمیته نظامی ناتو در گفت‌وگو با خبرنگار آنادولو در بروکسل، ترکیه را متحدی قوی و استراتژیک توصیف کرد.

بروکسل / خبرگزاری آنادولو

جوزپه کاوو دراگون، رئیس کمیته نظامی ناتو در گفت‌وگو با خبرنگار آنادولو در بروکسل، ترکیه را متحدی قوی و استراتژیک توصیف کرده و اظهار داشت که آنکارا با صنعت دفاعی، ظرفیت نظامی و موقعیت ژئوپلیتیکی خود، نقش مرکزی را برای اتحاد ایفا می‌کند.

کاوو دراگون که این وظیفه را در ژانویه 2025 بر عهده گرفت، اظهار داشت که اولین برداشت او این بود که ناتو در نقطه فعلی خود یک اتحاد "قوی و سالم" است و او این مشاهدات را پس از 1.5 سال تأیید کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره نقش ترکیه در ناتو گفت: ترکیه متحد قدرتمندی است. این کشور دومین ارتش بزرگ اتحاد را دارد و البته این یک قدرت است، البته موقعیت جغرافیایی آن نیز بسیار مهم است.

او افزود: ترکیه در قلب دریای سیاه، مدیترانه و خاورمیانه قرار دارد. ترکیه در حال حاضر وظیفه بسیار مهمی را هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر نظامی بر عهده گرفته است. من اخیراً از تأسیسات صنایع دفاعی بازدید کردم.

رئیس کمیته نظامی ناتو تصریح کرد: در ارزیابی من، ترکیه یک متحد قوی است و در آینده حتی قوی تر خواهد شد. من همچنین فکر می‌کنم که ترکیه نمونه‌ای برای سایر کشورهای عضو اتحاد خواهد بود. زیرا سرمایه گذاری در صنایع دفاعی واقعاً از نظر سرعت تولید و قابلیت تحویل در بالاترین سطح قرار دارد. از نظر جغرافیایی، ترکیه ممکن است در خط مرزی اتحاد قرار داشته باشد، اما در بسیاری از مسائل مهم در مرکز اتحاد قرار دارد. ما به ترکیه اعتماد داریم و از اینکه آن را متحد خود می‌بینیم خرسندیم.

کاوو دراگون با اشاره به اینکه نگرانی‌های امنیتی ترکیه نیز باید بر اساس اعتماد میان متحدان مورد توجه قرار گیرد، گفت:



اگر همچنان مانند امروز به یکدیگر اعتماد داشته باشیم، این رویکرد کلید اصلی موفقیت تمام اعضای ائتلاف خواهد بود. "32" فقط یک عدد نیست. چنانچه از ظرفیت‌ها و امکانات واقعی این موقعیت استفاده کنیم، دستاوردهای آن بسیار فراتر از حد تصور خواهد بود.

