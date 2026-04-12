چلیک: هدف قرار دادن اردوغان توسط نتانیاهو برای او «نشان افتخار» است

Fatma Nur Candan, Abdullah Özkul
12 آوریل 2026•بهروزرسانی: 12 آوریل 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
عمر چلیک، معاون رئیس و سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه در گفتوگو با شبکه «A Haber» در واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل علیه رئیسجمهور رجب طیب اردوغان گفت: «هدف قرار دادن مداوم رئیسجمهور اردوغان توسط نتانیاهو، برای او یک نشان افتخار است».
چلیک، اظهارات نتانیاهو و برخی وزرای اسرائیلی علیه رئیسجمهور ترکیه را محکوم کرد.
وی با بیان اینکه جهان امروز به دو اردوگاه تقسیم شده است، گفت: «از یک سو اتحاد انسانیت و از سوی دیگر شبکه کشتاری به رهبری اسرائیل قرار دارد. در راس این شبکه نتانیاهو قرار دارد و در راس اتحاد انسانیت، رئیسجمهور ما اردوغان است».
چلیک افزود: اردوغان با صریحترین مواضع، مسئولیت اسرائیل و نتانیاهو در «جنایات جنگی و نسلکشی» را بیان کرده و بر ضرورت محاکمه آنها در دادگاههای بینالمللی تاکید داشته است.
او همچنین تصریح کرد که هدف قرار گرفتن مداوم اردوغان از سوی نتانیاهو، برای رئیسجمهور ترکیه یک «نشان افتخار» محسوب میشود.
چلیک در ادامه با اشاره به تحولات منطقهای از جمله حملات به لبنان، غزه، کرانه باختری، سوریه و ایران، اسرائیل را به گسترش سیاستهای نظامی در منطقه متهم کرد و گفت این اقدامات موجب بیثباتی گسترده شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت که اسرائیل تلاش دارد برخی گروههای قومی و سیاسی در منطقه را در راستای اهداف خود به کار گیرد، اما این تلاشها با واکنش منفی و موضعگیری محتاطانه بسیاری از گروهها از جمله کردهای عراق و ایران مواجه شده است.