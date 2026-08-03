چلیک: تنها هدف نتانیاهو نابودی کامل غزه است

03 آگوست 2026•بهروزرسانی: 03 آگوست 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
عمر چلیک، معاون رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه و سخنگوی این حزب، در پستی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «NSosyal» حملات اخیر اسرائیل به نوار غزه را محکوم کرد.
چلیک نوشت: تنها هدف (نخستوزیر اسرائیل، بنیامین) نتانیاهو نابودی کامل غزه است. این خصومت با تمام ارزشهای انسانی است. نتانیاهو با تجاوز خود، اکنون در حال تخریب سیاستهای تمام کشورهایی است که طرفدار صلح هستند.
او افزود: شبکه نتانیاهو همچنان به قتل ادامه میدهد. این «شبکه نسلکشی» اخیراً بیش از 30 غیرنظامی را در غزه کشته و مراکز درمانی را هدف قرار داده است.
چلیک خاطرنشان کرد: این حملات بلافاصله پس از توافق بر سر نقشه راهی که اجرای طرح صلح غزه را ممکن میسازد، انجام شد. این بار دیگر نشان میدهد که شبکه نتانیاهو هر گامی را برای دستیابی به صلح به عنوان دشمن میبیند.