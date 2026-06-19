İlayda Çakırtekin, Halil Silahşör
19 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 19 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
اندی برنام، شهردار منچستر بزرگ، با کسب پیروزی در انتخابات میاندورهای حوزه انتخابیه مایکرفیلد در شمال غربی انگلستان، گام مهمی را برای بازگشت به مجلس عوام (وستمینستر) برداشته است.
بر اساس گزارش بیبیسی، برنام توانست با کسب 24927 رأی، کرسی مایکرفیلد را برای حزب کارگر به دست آورد. رابرت کنیون، نامزد حزب «اصلاح بریتانیا» به رهبری نایجل فاراژ نیز با کسب نزدیک به 16000 رأی در جایگاه دوم قرار گرفت.
این انتخابات میاندورهای در پی استعفای جاش سیمونز، نماینده پیشین حزب کارگر برگزار شد؛ اقدامی که مسیر را برای ورود مجدد برنام به رقابتهای سیاسی لندن هموار کرد.
به گزارش رسانههای انگلستان این رأیگیری به عنوان یک آزمون سیاسی کلیدی برای دولت حزب کارگر به رهبری کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا تلقی میشود.
برنام که هدف خود را «رأی به تغییر سیاست» اعلام کرده، بازگشت خود را بخشی از تلاش گستردهتر برای تغییر چشمانداز سیاسی کشور و احتمالاً پذیرش نقش رهبری در آینده توصیف کرده است.
وی پس از اعلام نتایج گفت: «همه احساس میکنند که وضعیت کشور در جایگاه شایسته خود قرار ندارد و امشب میتواند نقطه عطفی در این مسیر باشد.»
او همچنین به حزب خود هشدار داد که این آخرین فرصت برای ایجاد تغییر است.