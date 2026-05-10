پیام رئیس‌جمهور اردوغان به مناسبت روز مادر رئیس‌ جمهور ترکیه در پیام روز مادر با تاکید بر جایگاه مهم مادران در جامعه گفت تحقق اهداف «قرن ترکیه» با تلاش و فداکاری مادران امکان‌پذیر خواهد بود.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس‌ جمهور ترکیه به مناسبت روز مادر پیام تبریک منتشر و تاکید کرد: مادران نقش اساسی در ساخت «ترکیه قدرتمند» و تحقق اهداف «قرن ترکیه» دارند.

اردوغان در پیام خود با تبریک روز مادر به همه مادران، آنان را ستون اصلی خانواده و جامعه توصیف کرد و نوشت: با تلاش و فداکاری مادران، دستیابی به چشم‌انداز «قرن ترکیه» امکان‌پذیر خواهد بود.

او با اشاره به جایگاه مادران در فرهنگ و تمدن ترکیه افزود: مادران شایسته بیشترین احترام هستند و دولت همواره برای رفاه و آرامش آنان تلاش می‌کند.

