رئیس جمهور روسیه در دیدار با وزیر امور خارجه ایران در سن‌پترزبورگ، گفت که هفته گذشته پیامی از مجتبی خامنه‌ای، رهبر ایران دریافت کرده است.

پوتین در دیدار با عراقچی: پیامی از رهبر ایران دریافت کردم رئیس جمهور روسیه در دیدار با وزیر امور خارجه ایران در سن‌پترزبورگ، گفت که هفته گذشته پیامی از مجتبی خامنه‌ای، رهبر ایران دریافت کرده است.

استانبول / خبرگزاری آنادولو

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران که در سفری منطقه‌ای پس از پاکستان و عمان امروز وارد سن‌پترزبورگ شد، دیدار و گفتگو کرد.

پوتین در این دیدار اظهار داشت: مردم ایران شجاعانه و قهرمانانه برای حاکمیت خود می‌جنگند. روسیه امیدوار است که مردم ایران از این دوره دشوار عبور کنند و صلح برقرار شود.

او تاکید کرد: روسیه تمام تلاش خود را برای تضمین صلح در خاورمیانه در اسرع وقت انجام خواهد داد.

پوتین همچنین گفت که هفته گذشته پیامی از مجتبی خامنه‌ای، رهبر ایران دریافت کرده است.

وزیر امور خارجه ایران نیز از پوتین و روسیه به خاطر حمایتشان از تهران تشکر کرد.

عراقچی افزود که روابط بین مسکو و تهران یک همکاری استراتژیک است و همچنان تقویت خواهد شد.