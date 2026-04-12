ونس: مذاکرات ایران و آمریکا بدون توافق پایان یافت

Hakan Çopur
12 آوریل 2026•بهروزرسانی: 12 آوریل 2026
واشنگتن/ خبرگزاری آنادولو
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد مذاکرات مستقیم با ایران در اسلامآباد، پایتخت پاکستان بدون دستیابی به توافق پایان یافته است.
ونس پس از پایان این گفتوگوها که حدود 21 ساعت به طول انجامید، در جمع خبرنگاران گفت: «21 ساعت روی این موضوع کار کردیم و مجموعهای از گفتوگوهای مهم با ایرانیها داشتیم. این بخش خوب ماجراست؛ اما خبر بد این است که به توافق نرسیدیم. بهنظر من این موضوع برای ایران بیش از آمریکا بد است؛ بنابراین بدون توافق به آمریکا بازمیگردیم.»
وی با تاکید بر اینکه ایران تعهد مورد نظر آمریکا در خصوص سلاح هستهای را ارائه نکرده، افزود: «واقعیت این است که ما باید یک تعهد قطعی ببینیم مبنی بر اینکه ایران بهدنبال سلاح هستهای نخواهد رفت و ابزارهای دستیابی به آن را نیز دنبال نخواهد کرد. آیا چنین تعهدی را دیدهایم؟ هنوز نه.»
معاون رئیسجمهور آمریکا همچنین گفت که واشنگتن خواستههای اصلی خود را بهطور شفاف مطرح کرده، اما ایران ترجیح داده این شروط را نپذیرد.
ونس با اشاره به تماسهای مکرر با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اظهار داشت: «ما با یک پیشنهاد ساده و نهایی، که بهترین پیشنهاد ماست، اینجا را ترک میکنیم. باید دید ایران آن را خواهد پذیرفت یا نه.»