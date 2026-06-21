21 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 21 ژوئن 2026
واشنگتن/ خبرگزاری آنادولو
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا پیش از عزیمت به سوئیس برای شرکت در مذاکرات با ایران ابراز امیدواری کرد که در موضوع برنامه هستهای ایران و آتشبس در لبنان پیشرفت حاصل شود.
ونس پیش از سوار شدن به هواپیما در جمع خبرنگاران گفت: «احتمالا فقط یک یا دو روز در آنجا خواهم بود. امیدوارم بتوانیم در موضوع هستهای و همچنین آتشبس در لبنان به پیشرفت دست یابیم. به نظر من این دو موضوع مهمترین محورهایی هستند که باید روی آنها تمرکز کنیم. مطمئنم ایرانیها نیز موضوعاتی خواهند داشت که مایل به طرح آنها هستند».
معاون رئیسجمهور آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر درگیریهای لبنان بر روند دیپلماتیک اظهار داشت: «با وجود تیترهای خبری، اوضاع در آنجا در حال بهبود است و شدت درگیریها تا حدودی کاهش یافته است. ما باید به طور مستمر این روند را مدیریت کنیم تا امنیت اسرائیل و لبنان تضمین شود».
وی افزود: «برای پایدار شدن آتشبس، باید درگیریها را برای مدت کافی متوقف نگه داریم و ما در تلاش برای تحقق همین هدف هستیم».
پیشتر لوک شرودر، سخنگوی معاون رئیسجمهور آمریکا، با انتشار تصویری از ونس هنگام سوار شدن به هواپیما در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرده بود که وی برای شرکت در مذاکرات برنامهریزیشده با ایران، واشنگتن را به مقصد سوئیس ترک کرده است.
ونس همچنین در اظهارات قبلی خود گفته بود مذاکرات با ایران ممکن است از روز یکشنبه 21 ژوئن آغاز شود و او نیز پس از انجام هماهنگیهای لازم در این گفتوگوها حضور خواهد یافت.