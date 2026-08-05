وزیر امور خارجه سوریه فردا به ترکیه می‌آید تا با هاکان فیدان درباره روند همکاری‌های دوجانبه، تحولات سوریه، مبارزه با تروریسم و راه‌های تقویت ثبات و امنیت این کشور گفت‌وگو کند.

وزیر خارجه سوریه فردا برای دیدار با هاکان فیدان به ترکیه می‌آید وزیر امور خارجه سوریه فردا به ترکیه می‌آید تا با هاکان فیدان درباره روند همکاری‌های دوجانبه، تحولات سوریه، مبارزه با تروریسم و راه‌های تقویت ثبات و امنیت این کشور گفت‌وگو کند.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، فردا در چارچوب سفر کاری به ترکیه آمده و با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه کشور، دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

بر اساس اعلام منابع وزارت امور خارجه ترکیه، در این دیدار، دو طرف روند تلاش‌های چندجانبه برای برقراری ثبات و امنیت پایدار در سوریه با حمایت ترکیه را به‌طور جامع بررسی خواهند کرد.

انتظار می‌رود فیدان با اشاره به تقویت ظرفیت سوریه در مبارزه با تروریسم، بر عزم آنکارا برای گسترش هماهنگی با دمشق در این زمینه تأکید کند.

وی همچنین همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی، آشتی ملی و بازسازی سوریه را بررسی کرده و درباره برنامه‌ریزی سفرهای سطح عالی در دوره آینده گفت‌وگو می‌کند.