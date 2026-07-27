وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد پهپادهایی که از عراق به سمت برخی از تأسیسات نفتی ما پرتاب شده بودند، توسط سامانه‌های دفاع هوایی‌ رهگیری و منهدم شدند.

وزارت دفاع عربستان: پهپادهای پرتاب شده از عراق به سمت تأسیسات نفتی‌مان را منهدم کردیم وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد پهپادهایی که از عراق به سمت برخی از تأسیسات نفتی ما پرتاب شده بودند، توسط سامانه‌های دفاع هوایی‌ رهگیری و منهدم شدند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

وزارت دفاع عربستان سعودی در بیانیه‌ای اعلام کرد: پهپادهایی که از عراق به سمت برخی از تأسیسات نفتی ما در منطقه شرقی و ریاض پرتاب شده بودند، توسط سامانه‌های دفاع هوایی‌ رهگیری و منهدم شدند.

در این بیانیه آمده است: این حملات از خاک عراق و توسط «شبه نظامیان تروریستی» مرتبط با ایران انجام شده است.

در بیانیه فوق تأکید شده است که عربستان سعودی حق مشروع دفاع از خود و محافظت از توانایی‌های خود را دارد و ریاض حق پاسخ مناسب را در هر زمان و مکانی که لازم بداند، برای خود محفوظ می‌دارد.