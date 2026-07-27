27 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 27 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
وزارت دفاع عربستان سعودی در بیانیهای اعلام کرد: پهپادهایی که از عراق به سمت برخی از تأسیسات نفتی ما در منطقه شرقی و ریاض پرتاب شده بودند، توسط سامانههای دفاع هوایی رهگیری و منهدم شدند.
در این بیانیه آمده است: این حملات از خاک عراق و توسط «شبه نظامیان تروریستی» مرتبط با ایران انجام شده است.
در بیانیه فوق تأکید شده است که عربستان سعودی حق مشروع دفاع از خود و محافظت از تواناییهای خود را دارد و ریاض حق پاسخ مناسب را در هر زمان و مکانی که لازم بداند، برای خود محفوظ میدارد.