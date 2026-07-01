Narges Rezaie
01 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 01 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
قطع ناگهانی گفتوگوی تلویزیونی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیات مذاکره کننده ایران با آمریکا واکنشبرانگیز شد و یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، آن را به معنای «ایستادن در کنار ترامپ» دانست.
مجتبی زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران با انتقاد شدید از صداوسیما از «رفتار غیر پروتکلی و غیراخلاقی» «یک باند خود سر و خرابکار» در این رسانه سخن گفته و تصریح کرد قطع برنامه محمدباقر قالیباف در اوج «جنگ روایتها» به معنای ایستادن در کنار ترامپ بوده و خواستار رسیدگی فوری به این پرونده شد.
از سوی دیگر، مرکز رسانه مجلس ایران با انتشار اطلاعیهای در بامداد چهارشنبه (۱۰ تیر ۱۴۰۵) اعلام کرد که در راستای اجرای امر رهبری مبنی بر «پیگیری شروط مشخص شده در یادداشت تفاهم اسلام آباد، جناب آقای دکتر قالیباف، رئیس قوه مقننه و رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان برای ارائه گزارش به مردم، گفتوگویی تببینی را طبق هماهنگی با سازمان صداوسیما انجام دادند که این گفتگو بیش از ۲ساعت قبل از زمان پخش به آن سازمان تحویل داده شد؛ اما متاسفانه پخش این گفتوگو از میانه آن متوقف شد».
این در حالی است که این گفتوگو به شکل ضبطی بوده و کمترین وظیفه مسئولین سازمان صداوسیما این بود که اگر خلاف رویهها تصمیم به عدم پخش بخشی از گفتوگو داشتند، آن را با این مرکز هماهنگ میکردند.
رسانه رسمی قالیباف نیز با تاکید بر «قطع ناگهانی» گفتوگوی تلویزیونی او تاکید کرد که «در بخش پخش نشده مصاحبه مذکور، موضوعات؛ پاسخ به ادعای کذب بازرسی آژانس از سایتهای ایران، جزئیات پیگیری آزادسازی اموال بلوکه شده، اعتبار ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی در متن تفاهم، روشنگری درباره دروغپردازیهای ترامپ، تبیین پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب در ۲۸ خرداد مورد بحث و تبیین قرار گرفته است».