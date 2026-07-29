واکنش ترامپ به حملات به نیروهای آمریکایی در اردن: حملات شدیدی علیه ایران انجام خواهیم داد

29 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 29 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا گفت که در پاسخ به حملات به نیروهای آمریکایی در اردن، به ایران حمله «بسیار سخت» انجام خواهند داد.
تری یینگست، خبرنگار «فاکس نیوز» تصریح کرد که ترامپ در تماس تلفنی با او، در مورد حملات ایران به پایگاههای آمریکایی در اردن در شب گذشته اظهار نظر کرده است.
به گفته یینگست، ترامپ در این باره گفته است: «ما به ایران بسیار سخت حمله خواهیم کرد».
ترامپ در مورد حملات هوایی انجام شده توسط ایالات متحده و عربستان سعودی علیه اهداف متعلق به گروههای تحت حمایت ایران در عراق، گفت: این حملات با هماهنگی دولت عراق انجام شده است.