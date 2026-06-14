هیئت قطری برای رایزنی درباره روند مذاکرات ایران و آمریکا وارد تهران شد

Nazenin Alp
14 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 14 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
یک هیئت قطری در چارچوب میانجیگری میان ایران و آمریکا برای بررسی آخرین تحولات روند مذاکرات وارد تهران شد.
بر اساس گزارش خبرگزاری «تسنیم»، این هیئت قطری با هدف پیگیری تلاشهای میانجیگرانه و تبادل نظر درباره روند گفتوگوها میان تهران و واشنگتن به پایتخت ایران سفر کرده است.
هیئت قطری در تهران با مقامهای ارشد ایران دیدار و درباره آخرین وضعیت روند دیپلماتیک و گفتوگوهای در حال انجام میان ایران و آمریکا رایزنی کرد.
گفتنی است، هیاتی از قطر چهارشنبه هفته گذشته به تهران سفر کرده بود.
لازم به ذکر است، وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرده بود که «تفاهمنامه اسلامآباد» تا این حد به نهایی شدن نزدیک نبوده است.
همچنین اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز شنبه در پاسخ به سوالی درباره سخنان وزیر امور خارجه مبنی بر اینکه هیچوقت به این اندازه به تفاهم نزدیک نبودهایم، تصریح کرد: احتمال نهایی شدن یادداشت تفاهم در روزهای آتی بالا است.