Hosni Nedim, Esat Fırat, Halil Silahşör
09 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 09 ژوئیه 2026
غزه / خبرگزاری آنادولو
جنبش حماس اعلام کرد که هیئتی به ریاست خلیل الحیه، مسئول امور غزه در این جنبش، به منظور تکمیل مذاکرات مربوط به برقراری آتشبس پایدار در نوار غزه و ورود به مرحله دوم توافق، وارد قاهره، پایتخت مصر شده است.
طاهر النونو، مشاور رسانهای رئیس دفتر سیاسی حماس، با انتشار بیانیهای تأیید کرد که این هیئت به رهبری خلیل الحیه برای دیدار با میانجیگران در قاهره حضور دارد.
النونو هدف از این سفر را «تکمیل مذاکرات جهت پایدارسازی آتشبس و دستیابی به توافق در خصوص انتقال به مرحله دوم توافقنامه» عنوان کرد.
وی با تأکید بر اهمیت کمکهای بشردوستانه در این بیانیه تصریح کرد: «حماس بر لزوم افزایش کمکهای انسانی به نوار غزه، تکمیل اجرای مرحله اول توافق و تسریع در روند آغاز به کار "کمیته ملی مدیریت غزه" که مورد توافق قرار گرفته است، تأکید میکند.»
النونو با اشاره به اینکه این اقدام دو روز پس از استعفای کمیته مدیریت فعلی در غزه صورت میگیرد، خاطرنشان کرد که تمامی آمادگیها در سطح ملی و دولتی در نوار غزه تکمیل شده و آنها آماده تسهیل فرآیند تحویل و تحول امور هستند.
وی با بیان اینکه هیئت مذاکرهکننده حماس پس از گفتوگوهای چندروزه در هفته گذشته، در کمتر از دو روز مجدداً به قاهره بازگشته است، این امر را نشاندهنده فشرده شدن جریان مذاکرات در دور کنونی دانست.
این تحرکات دیپلماتیک همزمان با رایزنیهای مربوط به روند اجرای توافقنامه صورت میگیرد که به میزبانی قاهره در جریان است و آخرین دور آن در 30 ژوئن 2026 برگزار شده بود.
دفتر رسانهای دولت در غزه در تاریخ 6 ژوئیه اعلام کرده بود که در راستای واگذاری مدیریت نوار غزه به «کمیته ملی مدیریت غزه»، رئیس کمیته اضطراری دولت استعفا داده و این کمیته منحل شده است.
در آن بیانیه ذکر شده بود که آمادگیهای اداری و حقوقی برای انتقال مدیریت دولتی در نوار غزه به «کمیته ملی مدیریت غزه» به پایان رسیده و در همین راستا، محمد عبدالخالق الفرا، رئیس کمیته اضطراری و سرپرست کمیته پیگیری دولت از سمت خود استعفا کرده و کمیته اضطراری منحل گردیده است.
کمیته ملی مدیریت غزه
«کمیته ملی مدیریت غزه (دولت موقت متشکل از تکنوکراتها)» بر اساس قطعنامه شماره 2803 شورای امنیت سازمان ملل متحد مورخ 17 نوامبر 2025 و طرح 20 مادهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا تشکیل شد. این کمیته اولین نشست خود را در 15 ژانویه 2026 در قاهره، پایتخت مصر برگزار کرد.
کمیته ملی مدیریت غزه در نشست قاهره رسماً آغاز دوره ماموریت خود را برای برعهده گرفتن مسئولیتهای مدیریت غیرنظامی و امنیت داخلی در نوار غزه اعلام نمود.
وظیفه این کمیته، نظارت بر ثبات، روند بازسازی و احیای غزه است تا زمانی که تشکیلات خودگردان فلسطینی مستقر در رامالله، برنامه اصلاحات خود را تکمیل کند.
با این حال، به دلیل ادامه حملات و نقض عهدهای اسرائیل علیرغم برقراری آتشبس، امکان استقرار و تحویل گرفتن عملی امور توسط این کمیته در منطقه فراهم نشده است.
ارتش اسرائیل برعکس توافق آتشبسی که از 10 اکتبر 2025 اجرایی شد، تقریباً هر روز با ادعاها و بهانههای مختلف به حملات خود در نوار غزه ادامه داده و غیرنظامیان را هدف قرار میدهد.