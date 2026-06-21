وزرای امور خارجه ترکیه، مصر، عربستان سعودی و پاکستان در قاهره با محوریت تحولات منطقه‌ای و روند اجرای تفاهم ایران و آمریکا، دیدار و گفت‌وگو کردند.

نشست چهارجانبه ترکیه، مصر، عربستان و پاکستان در قاهره وزرای امور خارجه ترکیه، مصر، عربستان سعودی و پاکستان در قاهره با محوریت تحولات منطقه‌ای و روند اجرای تفاهم ایران و آمریکا، دیدار و گفت‌وگو کردند.

قاهره/ خبرگزاری آنادولو

وزیران امور خارجه ترکیه، مصر، عربستان سعودی و پاکستان برای بررسی تحولات منطقه‌ای و روند اجرای تفاهم به‌دست‌آمده میان آمریکا و ایران در قاهره دیدار کردند.

در این نشست که در پایتخت مصر برگزار شد، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه، بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر، فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی و محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان حضور دارند.

هدف از این دیدار، رایزنی درباره تحولات منطقه و ارزیابی روند اجرای تفاهم مربوط به توقف جنگ میان آمریکا و ایران اعلام شده است.

نخستین نشست چهار کشور 20 مارس 2026 در ریاض برگزار شد و دومین نشست نیز در اواخر همان ماه در اسلام‌آباد انجام گرفت.

سومین نشست وزیران خارجه چهار کشور نیز 17 آوریل 2026 در آنتالیا برگزار شده بود.

ایران و آمریکا 14 ژوئن 2026 در چارچوب مذاکراتی با میانجی‌گری پاکستان اعلام کردند که بر سر یک توافق 14 ماده‌ای برای پایان جنگ و حل اختلافات از طریق گفت‌وگو به تفاهم رسیده‌اند.

این توافق که «تفاهم اسلام‌آباد» نام گرفته، 18 ژوئن 2026 به صورت الکترونیکی توسط مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ امضا و اجرایی شد.

این تفاهم‌نامه علاوه بر پایان دادن به جنگ، شامل بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتیرانی و لغو محاصره دریایی اعمال‌شده از سوی آمریکا علیه ایران نیز می‌شود.

بر اساس این توافق، انتظار می‌رود دو طرف در مرحله بعدی مذاکراتی 60 روزه را برای دستیابی به توافق نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها آغاز کنند.