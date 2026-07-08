نشست سران ناتو در آنکارا؛ حضور وزیر دفاع ترکیه و فرماندهان ارشد در ضیافت شام کاری با وزرای ناتو

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو



یاشار گولر، وزیر دفاع ملی ترکیه، پس از برگزاری مراسم استقبال از وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در مقر مشترک و جدید «آی یلدیز»، در ضیافت شام کاری به میزبانی مجتمع ریاست‌جمهوری (کلیه) حضور یافت.

وزارت دفاع ملی ترکیه با انتشار تصاویری از این نشست در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در این ضیافت شام رسمی، ارتشبد سلجوق بیرق‌داراوغلو، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه نیز یاشار گولر را همراهی کرده است.



وزرای دفاع ناتو پیش از این ضیافت، در مراسم ویژه مقر «آی یلدیز» شرکت کرده بودند.

