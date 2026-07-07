نشست سران ناتو در آنکارا؛ تاکید «بایکار» بر اهمیت همکاری در داخل ناتو

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

هالوک بایراکتار، مدیرعامل شرکت بایکار در میزگردی با عنوان "از نوآوری تا تولید انبوه: برتری پهپادی ناتو" که در چارچوب مجمع صنایع دفاعی در سی و ششمین اجلاس سران ناتو برگزار شد، اظهار داشت که کشورهای ناتو می‌توانند از طریق مشارکت، قابلیت‌های پهپادهای خود را سریع‌تر توسعه دهند.

بایراکتار با تأکید بر اینکه چرخه‌های توسعه کوتاه‌تر، زمان تولید کوتاه‌تر و ظرفیت‌های در مقیاس بالا برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده برای پهپادها در محیط جنگی مورد نیاز است، گفت: در رویکرد ما در ترکیه، برای شرکت‌های بزرگی مانند ما، حتی منتظر ظهور تقاضا برای ایجاد ظرفیت نمی‌مانیم. همانطور که از میدان عمل می‌بینیم، نیاز زیادی به این فناوری‌ها وجود دارد. با این حال، اگر در مورد سرمایه‌گذاری‌ها و استارت‌آپ‌های جدید صحبت کنیم، برای آنها بسیار مهم است که خودشان این ظرفیت را برای پاسخگویی به این تقاضا که بالغ بر میلیاردها دلار است، ایجاد کنند.

مدیرعامل شرکت بایکار اظهار داشت که بایکار در حال حاضر با 40 کشور، که برخی از آنها عضو ناتو هستند، همکاری می‌کند و آنها می‌خواهند روابط خود را با کشورهای ناتو بیشتر توسعه دهند.

او با بیان اینکه قابلیت‌های تولیدی قابل توجهی در ترکیه ایجاد کرده‌اند، خاطرنشان کرد: بیشتر مشتریان ما از خارج از ناتو هستند، اما ما می‌خواهیم روابط بیشتری با کشورهای ناتو برقرار کنیم. ما ظرفیت‌های تولیدی قابل توجهی در ترکیه ایجاد کرده‌ایم. ما بزرگترین صادرکننده پهپاد هستیم. از هواپیماهای جنگی بدون سرنشین گرفته تا پلتفرم‌های کلاس استراتژیک، ما در حال انجام پروژه‌هایی با بزرگترین سرمایه‌گذاری در این زمینه در 25 سال گذشته هستیم. ما یک سرمایه‌گذاری مشترک با لئوناردو، سیستم‌های هوافضای لئوناردو بایکار، سیستم‌های LBA ایجاد کرده‌ایم. به جای تلاش برای اختراع مجدد همه چیز از ابتدا، همکاری بسیار سریع‌تر است. ما پلتفرم‌ها و سیستم‌های خود را داریم. لئوناردو همچنین دارای محموله‌ها، رادارها، سیستم‌های الکترونیکی و محموله‌های ماموریتی بسیار قدرتمندی است. لازم است با گرد هم آوردن بهترین‌ها و ترکیب این قابلیت‌ها، هم‌افزایی ایجاد شود. به جای توسعه همه چیز از ابتدا، ترکیب این نقاط قوت باید در اولویت باشد.

بایراکتار با بیان اینکه اکوسیستم صنعت دفاعی ترکیه در 20 سال گذشته رشد چشمگیری داشته است، گفت: 20 سال پیش، تنها 17 شرکت در صنعت دفاعی ترکیه وجود داشت. امروز بیش از 3000 شرکت وجود دارد. میزان صادرات دفاعی که در آن زمان 250 میلیون دلار بود، اکنون در یک هفته به آن دست می‌یابیم. صادرات دفاعی ما به 450 میلیون دلار در هفته و در مجموع به بیش از 10 میلیارد دلار رسیده است.

مدیرعامل شرکت بایکار با بیان اینکه ناتو شامل کشورهای بزرگ و کوچک است، گفت: به جای تلاش برای ایجاد ظرفیت یکسان از ابتدا در همه جا، به اشتراک گذاشتن توانایی‌ها و ایجاد هم‌افزایی بسیار کارآمدتر است.

وی افزود که بسته به نوع پهپاد، مدل‌های مختلف تولید و همکاری مورد نیاز است.

او گفت: پهپادها به طور فزاینده‌ای به بخشی از زندگی ما تبدیل می‌شوند و اکنون جزو عناصر اساسی جنگ هستند. تقاضا وجود دارد، ضرورت وجود دارد. آنچه در میدان می‌بینیم به وضوح نشان می‌دهد که نیاز زیادی به این فناوری‌ها وجود دارد. در میان پهپادها، پهپادهایی در کلاس جت جنگنده، پهپادهای کلاس استراتژیک و پهپادهای کوچک وجود دارد. در پهپادهای FPV، هر کشوری باید ظرفیت خود را افزایش دهد. اینها مانند مهمات هستند؛ هر کشوری به یک تولیدکننده گلوله نیاز دارد. با این حال، در پهپادهای کلاس جت جنگنده، برای ایجاد این قابلیت به اتحاد نیاز است. من معتقدم که این بسیار مفیدتر است.