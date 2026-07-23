Nazenin Alp
23 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 23 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق در رأس هیئتی رسمی وارد تهران شد.
وی در این سفر 2 روزه با مقامهای ایران درباره محورهای مختلف سیاسی، اقتصادی و منطقهای رایزنی خواهد کرد.
بر اساس گزارشها، همکاریهای اقتصادی از مهمترین محورهای این سفر است و موضوع صادرات گاز ایران به عراق برای تأمین سوخت نیروگاههای برق این کشور در دستور کار قرار دارد.
سرمایهگذاری در بخش انرژی و خدمات، همچنین گسترش مشارکت اقتصادی کشورهای منطقه در راستای تأمین منافع مشترک، از دیگر موضوعاتی است که در دیدارهای نخستوزیر عراق با مقامهای ایرانی بررسی خواهد شد.
سفر نخستوزیر عراق به تهران در شرایط تشدید تنشهای منطقهای، ادامه پیامدهای جنگ و تلاش بغداد برای حفظ سیاست توازن میان تهران و واشنگتن انجام میشود.