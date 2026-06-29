29 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 29 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
جودیت کامینز ، نایبرئیس مجلس عوام انگلیس در نشست پارلمانی ناتو به میزبانی ترکیه در استانبول، با تأکید بر اهمیت همبستگی میان اعضای ناتو، اظهار داشت که در شرایط کنونی، اعضای این ائتلاف بیش از هر زمان دیگری به همکاری نزدیک و تقویت اصل دفاع جمعی نیاز دارند.
کامینز گفت: ناتو طی 77 سال گذشته با تکیه بر تاریخ مشترک و ارزشهای مشترک، امنیت و رفاه اعضای خود را تضمین کرده و این موضوع نشاندهنده نقش بازدارندگی امنیت جمعی در برابر تهدیدهاست.
وی با اشاره به تنشهای جاری در جهان، بهویژه در اوکراین و خاورمیانه، افزود: در یکی از خطرناکترین مقاطع تاریخی قرار داریم و اعضای ناتو باید همکاریهای خود را بیش از پیش تقویت کرده و بر اصل دفاع جمعی، مبنی بر اینکه حمله به یک عضو، حمله به همه اعضاست، تأکید کنند.
کامینز همچنین با اشاره به پیچیدهتر و غیرقابل پیشبینیتر شدن تهدیدهای امنیتی، به افزایش رقابتهای ژئوپلیتیکی و ظهور تهدیدهای فناورانه جدید اشاره کرد.
در ادامه این نشست، ناتالی پوزیرف، نماینده فرانسه، با اشاره به نشست سران گروه7 در فرانسه، گفت که تحولات خاورمیانه و موضوع عبور و مرور کشتیها از تنگه هرمز از محورهای اصلی این نشست بوده است.
وی افزود که کشورهای عضو گروه 7 در بیانیه مشترک خود ضمن تاکید بر بهرسمیت شناختن تمامیت ارضی اوکراین، خواستار تقویت کمکهای نظامی به این کشور شدند.