22 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 22 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
زهران ممدانی، شهردار نیویورک اعلام کرد که در صورت سفر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به این شهر برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر، اختیار قانونی مستقلی برای بازداشت او ندارد، اما تأکید کرد که دولت فدرال آمریکا باید این کار را انجام دهد.
ممدانی در ویدئویی که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد، به اظهارات پیشین خود درباره تلاش برای اجرای حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بینالمللی (ICC) علیه نتانیاهو پرداخت.
وی با بیان اینکه نتانیاهو «جنایتکار جنگی» و «معمار نسلکشی» است که به کشته شدن بیش از 73 هزار فلسطینی انجامیده، به هدف قرار گرفتن کودکان و بیمارستانها در غزه، محاصره غذایی این منطقه و همچنین کشته شدن کارکنان امدادرسان و خبرنگاران اشاره کرد.
ممدانی همچنین گفت: در حالی که همه این اتفاقات رخ میدهد، هزینه بمبهایی که مردم را میکشند از جیب مالیاتدهندگان آمریکایی پرداخت میشود.
وی افزود که باید ابعاد ویرانیهای ناشی از اقدامات نتانیاهو مورد توجه قرار گیرد و او در برابر دادگاه پاسخگو شود.
شهردار نیویورک با اشاره به بررسی تمامی راههای ممکن برای اجرای حکم بازداشت دیوان کیفری بینالمللی در صورت سفر نتانیاهو به این شهر، اظهار داشت: روشن است که ما اختیار قانونی مستقلی برای اجرای این حکم نداریم. اما دولت فدرال چنین اختیاری دارد. از دولت فدرال میخواهم به دیوان کیفری بینالمللی بپیوندد و این حکم را اجرا کند.