رئیس‌جمهور اردوغان در مقاله‌ای با عنوان «کلید صلح در اوراسیا: جهان ترک» که در خبرگزاری رسمی قزاقستان کازینفورم منتشر شد، بر نقش جهان ترک در تحکیم صلح و ثبات در منطقه تأکید کرد.

مقاله‌ رئیس‌جمهور اردوغان با عنوان «کلید صلح در اوراسیا: جهان ترک» رئیس‌جمهور اردوغان در مقاله‌ای با عنوان «کلید صلح در اوراسیا: جهان ترک» که در خبرگزاری رسمی قزاقستان کازینفورم منتشر شد، بر نقش جهان ترک در تحکیم صلح و ثبات در منطقه تأکید کرد.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

برهان‌الدین دوران، رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، در پستی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که رئیس‌جمهور اردوغان مقاله‌ای با عنوان «کلید صلح در اوراسیا: جهان ترک» برای خبرگزاری رسمی قزاقستان؛ کازینفورم نوشته است.

اردوغان در این مقاله تاکید کرد: اسرائیل با جنایت‌های ضدبشری خود، ارزش‌های مشترک انسانی را زیر پا می‌گذارد.

او همچنین خاطرنشان کرد: ما به‌عنوان ترکیه بر این باوریم که تنها با ایجاد نظمی مبتنی بر «قواعد قابل اجرا» می‌توان بر بحران‌های جهانی و منطقه‌ای غلبه کرد.

رئیس جمهور ترکیه در این مقاله همچنین تاکید کرد: برای پایان دادن به بحران‌ها و درگیری‌ها در منطقه و در سطح جهانی، چه در چارچوب سازمان‌های چندجانبه و چه به‌صورت مستقل، از پذیرش مسئولیت شانه خالی نمی‌کنیم.

اردوغان با تاکید بر نقش فعال و سازنده ترکیه در عرصه بین‌المللی اظهار داشت: ما با استفاده از دیپلماسی صلح و میانجی‌گری، بر پایه اعتماد متقابل با طرفین درگیر گفت‌وگو برقرار می‌کنیم.

