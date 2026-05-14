14 مه 2026•بهروزرسانی: 14 مه 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
برهانالدین دوران، رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، در پستی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که رئیسجمهور اردوغان مقالهای با عنوان «کلید صلح در اوراسیا: جهان ترک» برای خبرگزاری رسمی قزاقستان؛ کازینفورم نوشته است.
اردوغان در این مقاله تاکید کرد: اسرائیل با جنایتهای ضدبشری خود، ارزشهای مشترک انسانی را زیر پا میگذارد.
او همچنین خاطرنشان کرد: ما بهعنوان ترکیه بر این باوریم که تنها با ایجاد نظمی مبتنی بر «قواعد قابل اجرا» میتوان بر بحرانهای جهانی و منطقهای غلبه کرد.
رئیس جمهور ترکیه در این مقاله همچنین تاکید کرد: برای پایان دادن به بحرانها و درگیریها در منطقه و در سطح جهانی، چه در چارچوب سازمانهای چندجانبه و چه بهصورت مستقل، از پذیرش مسئولیت شانه خالی نمیکنیم.
اردوغان با تاکید بر نقش فعال و سازنده ترکیه در عرصه بینالمللی اظهار داشت: ما با استفاده از دیپلماسی صلح و میانجیگری، بر پایه اعتماد متقابل با طرفین درگیر گفتوگو برقرار میکنیم.