معاون رئیس‌ جمهور ترکیه با استقبال از توافق میان آمریکا و ایران آن را نشانه‌ای از امکان حل‌وفصل اختلافات از مسیر دیپلماسی و تقویت ثبات منطقه‌ای و کاهش هزینه‌های انسانی و اقتصادی دانست.

معاون رئیس‌جمهور ترکیه: توافق آمریکا و ایران گامی مهم در مسیر دیپلماسی است معاون رئیس‌ جمهور ترکیه با استقبال از توافق میان آمریکا و ایران آن را نشانه‌ای از امکان حل‌وفصل اختلافات از مسیر دیپلماسی و تقویت ثبات منطقه‌ای و کاهش هزینه‌های انسانی و اقتصادی دانست.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

جودت یلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه در شبکه اجتماعی درباره توافق آمریکا و ایران نوشت: «توافق میان آمریکا و ایران از نظر نشان دادن امکان حل مشکلات از طریق دیپلماسی، تقویت ثبات منطقه‌ای و جهانی و پایان دادن به هزینه‌های انسانی و اقتصادی، مایه خرسندی است».

وی همچنین ضمن قدردانی از کشورها و رهبران دخیل در روند دیپلماتیک، خواستار تکمیل و اجرای مؤثر این توافق بدون آنکه تحت تأثیر اقدامات خرابکارانه یا تنش‌زایی قرار گیرد، شد.

یلماز در پایان تاکید کرد ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان به سیاست خارجی چندبعدی و فعال خود برای حمایت از صلح، ثبات و تقویت همکاری‌های بین‌المللی ادامه خواهد داد.