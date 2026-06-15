15 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 15 ژوئن 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
جودت یلماز، معاون رئیسجمهور ترکیه در شبکه اجتماعی درباره توافق آمریکا و ایران نوشت: «توافق میان آمریکا و ایران از نظر نشان دادن امکان حل مشکلات از طریق دیپلماسی، تقویت ثبات منطقهای و جهانی و پایان دادن به هزینههای انسانی و اقتصادی، مایه خرسندی است».
وی همچنین ضمن قدردانی از کشورها و رهبران دخیل در روند دیپلماتیک، خواستار تکمیل و اجرای مؤثر این توافق بدون آنکه تحت تأثیر اقدامات خرابکارانه یا تنشزایی قرار گیرد، شد.
یلماز در پایان تاکید کرد ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان به سیاست خارجی چندبعدی و فعال خود برای حمایت از صلح، ثبات و تقویت همکاریهای بینالمللی ادامه خواهد داد.