Nazenin Alp
12 آوریل 2026•بهروزرسانی: 12 آوریل 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
رسانههای ایران گزارش دادند که دلیل عدم دستیابی به توافق در مذاکرات تهران–واشنگتن در اسلامآباد، «خواستههای بیش از حد آمریکا» بوده است.
تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که گفتوگوهای ایران و آمریکا در پایتخت پاکستان به پایان رسیده است.
بر اساس این گزارش، مذاکراتی که حدود 21 ساعت به طول انجامید، بهویژه بر سر موضوعاتی مانند تنگه هرمز و انتقال مواد هستهای به خارج از کشور، به نتیجه نرسید.
اعلام شد هیئت ایرانی تلاش داشت از طریق ابتکارات مختلف، طرف آمریکایی را به سمت یک چارچوب مشترک سوق دهد، اما خواستههای حداکثری آمریکا مانع از شکلگیری توافق شد.
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، نیز اعلام کرد که مذاکرات مستقیم با ایران در اسلامآباد بدون دستیابی به توافق پایان یافته است.
وی ابراز داشت: «21 ساعت روی این موضوع کار کردیم و گفتوگوهای مهمی با ایرانیها داشتیم؛ این بخش خوب ماجراست؛ اما خبر بد این است که به توافق نرسیدیم. بهنظر من این موضوع برای ایران بیش از آمریکا بد است، بنابراین بدون توافق به آمریکا بازمیگردیم.»