مدیر کل آسلسان: بیش از 50 درصد صادرات سال گذشته، به کشورهای ناتو انجام شد احمد آک‌یول، مدیر کل شرکت صنایع دفاعی ترکیه آسلسان در گفت‌وگو با آنادولو اظهار داشت سال گذشته، بیش از 50 درصد از کل صادرات ما به کشورهای عضو ناتو انجام شد.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

احمد آک‌یول، مدیر کل شرکت صنایع دفاعی ترکیه آسلسان در گفت‌وگو با آنادولو با بیان اینکه بازدیدکنندگان، نشست ها و توافقات اروپایی و ناتو روز به روز در حال افزایش است، گفت: سال گذشته، بیش از 50 درصد از کل صادرات ما به کشورهای عضو ناتو انجام شد. با تحولات اخیر، پیش‌بینی می‌کنم که در این زمینه افزایش بیشتری نیز حاصل شود.

آک‌یول در نشست صنعت دفاعی که در آنکارا در چارچوب سی و ششمین اجلاس سران ناتو برگزار شد، گفت که این مجمع اکنون به بخشی از ناتو تبدیل شده است.

او با تاکید بر اینکه این یک تغییر مهم است و ترکیه در این زمینه سرمایه گذاری کرده است، گفت: ما در موقعیت نسبتاً برتری قرار داریم. در ناتو، که به لطف قدرت جغرافیایی و قدرت نظامی خود عضوی از آن هستیم، اکنون با قدرت صنعت دفاعی خود، جایگاه خود را به عنوان یک بازیگر مهم تثبیت کرده‌ایم. ارتش ما، که کاملاً به صنعت داخلی مجهز است، اکنون با این قابلیت‌ها در عرصه بین‌المللی قوی‌تر است. به عنوان صنعت دفاعی، اکنون در تلاشیم تا از طریق بحث در این مجامع و همکاری‌های بین‌المللی، این قدرت را افزایش دهیم.

آک‌یول همچنین اظهار داشت که کار آنها روی برخی از عناصر سامانه «گنبد فولادی» «به عنوان یک دستاورد توانمندی برای ناتو» در نظر گرفته شده است.

او با اشاره به اینکه تولید انبوه را افزایش داده و تحویل های زیادی انجام دادند، گفت: از یک سو، ما در تلاش برای کسب قابلیت‌هایی هستیم که فاقد آنها هستیم و با میدان نبرد در حال تغییر همگام هستیم. سهم سیستم‌هایی که امروز در حال توسعه آنها برای ناتو هستیم، چه از نظر رادار و چه از نظر سیستم‌های دفاع هوایی ارتفاع بالا، ارتفاع متوسط ​​و ارتفاع پایین، و همچنین ماهواره‌های مدار پایین که برای اهداف نظارتی استفاده می‌شوند، به رسمیت شناخته شده است. ما همچنین معتقدیم که اینها به معماری امنیتی ناتو کمک خواهند کرد. پدافند هوایی و گنبد فولادی در این مسیر در حال پیشرفت هستند، اما این سیستم‌ها که به عنوان کمک به معماری ناتو نیز در نظر گرفته می‌شوند، با علاقه مردم دنبال می‌شوند.