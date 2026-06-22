قطر و پاکستان در بیانیه‌ای مشترک از پایان مثبت نخستین دور گفت‌وگوهای چهارجانبه ایران و آمریکا در سوئیس خبر دادند.

قطر و پاکستان: نخستین دور مذاکرات چهارجانبه ایران و آمریکا در سوئیس سازنده بود قطر و پاکستان در بیانیه‌ای مشترک از پایان مثبت نخستین دور گفت‌وگوهای چهارجانبه ایران و آمریکا در سوئیس خبر دادند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو



قطر و پاکستان اعلام کردند که نخستین دور گفت‌وگوهای چهارجانبه میان ایران، آمریکا و دو کشور میانجی در شهر بورگن‌اشتوک سوئیس در فضایی مثبت و سازنده به پایان رسیده است.

در بیانیه مشترک وزارتخانه‌های امور خارجه قطر و پاکستان آمده است که نخستین دور مذاکرات چهارجانبه پس از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا برگزار شد و طرف‌ها در چندین حوزه به پیشرفت دست یافتند.

بر اساس این بیانیه، طرف‌ها بر سر تشکیل یک کمیته عالی برای نظارت بر ابعاد سیاسی روند میانجیگری و اجرای تفاهم‌نامه توافق کرده‌اند.

همچنین مقرر شده است روسای هیئت‌های مذاکره‌کننده به‌طور منظم گزارش‌های مربوط به موضوع هسته‌ای و تحریم‌ها را به این کمیته ارائه کنند.

در بیانیه مشترک تاکید شده که طرف‌ها بر سر یک نقشه راه با هدف دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز آینده به تفاهم رسیده‌اند و در همین چارچوب، زمینه برای آغاز فوری دور جدید مذاکرات فنی فراهم شده است.

قطر و پاکستان همچنین اعلام کردند برای جلوگیری از هرگونه حادثه یا سوءتفاهم در تنگه هرمز و تضمین عبور ایمن کشتی‌های تجاری، یک کانال ارتباطی میان طرف‌ها ایجاد شده است.

بر اساس این بیانیه، طرف‌ها همچنین با تشکیل یک گروه کاری برای کاهش تنش‌ها موافقت کرده‌اند. این گروه کاری با هدف توقف عملیات نظامی در لبنان تشکیل خواهد شد و علاوه بر ایران و آمریکا، لبنان نیز در آن حضور خواهد داشت.

در ادامه بیانیه آمده است که مذاکرات فنی در بورگن‌اشتوک در طول هفته ادامه خواهد یافت تا تمامی موضوعات مورد اختلاف بررسی شود و قطر و پاکستان نیز به تلاش‌های میانجیگرانه خود برای دستیابی به توافق نهایی ادامه خواهند داد.

دو کشور میانجی در پایان از ایران و آمریکا به دلیل پایبندی به مسیر دیپلماتیک و تلاش برای حل اختلافات از راه‌های مسالمت‌آمیز قدردانی کرده و از سایر کشورهایی که از این روند حمایت کرده‌اند نیز تشکر کردند.

ایران و آمریکا 14 ژوئن با میانجیگری پاکستان بر سر یک تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای برای توقف جنگ و حل اختلافات از طریق مذاکره به توافق رسیدند. «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد» 18 ژوئن به‌صورت دیجیتال توسط روسای جمهور ایران و آمریکا امضا و اجرایی شد.

این تفاهم‌نامه شامل توقف جنگ در جبهه‌های مختلف از جمله لبنان، بازگشایی تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی اعمال‌شده علیه ایران است. همچنین پیش‌بینی می‌شود طرفین برای دستیابی به توافق نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها، وارد یک دوره مذاکرات 60 روزه شوند.